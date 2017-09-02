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C 11 по 13 августа в Хельсинки прошел фестиваль Flow – крупное музыкальное событие, которое ежегодно принимает индустриальный район Сувилахти на берегу Финского залива.

Фестиваль представляет собой десяток непохожих друг на друга площадок, возведенных на территории бывшей электростанции, среди старых котельных, дымовых труб и, пожалуй, главного символа Flow – огромного остова газгольдера.

Традиционно фестиваль собрал впечатляющий лайн-ап – как из громких имен западной сцены, так и из менее известных музыкальных экспериментаторов и местных артистов.

Mixnews уже рассказывал о том, кто был заявлен на Flow в этом году, теперь - о ярких и запомнившихся моментах прошедшего фестиваля.

Aphex Twin и внезапный Познер

Aphex Twin – известный провокатор и тролль, а также человек, в прямом смысле слова воспевший свое лицо. Многие поклонники пришли на концерт в маске с ухмыляющейся физиономией Афекса, которой скромный артист чаще всего украшает обложки своих альбомов. О тех, у кого не было маски, позаботился сам музыкант – установленные на сцене экраны то и дело показывали людей из зала, на лица которых зловещий лик Афекса был «надет» при помощи графики.

#aphextwin #techno #flowfestival #flowfestival2017 A post shared by Ромэ (@gdedengizin) on Aug 30, 2017 at 2:20pm PDT

На концерте Афекс Твина надо быть Афекс Твином #aphextwin #flowfestival A post shared by Andrey Leshkevich (@ivan_lazer) on Aug 11, 2017 at 12:41pm PDT

Ближе к концу с искаженными лицами на экранах стали появляться и артисты, приехавшие на Flow в этом году, а затем и вовсе случайные фотографии с той же гримасой. Среди быстро меняющихся кадров можно было разглядеть, например, Владимира Познера, а также Филю и Каркушу из «Спокойной ночи, малыши!».

Aphex Del Rey #flowfestival A post shared by Электрокружок (@electrocircle) on Aug 11, 2017 at 11:10pm PDT

Aphex Twin #flowfestival A post shared by Электрокружок (@electrocircle) on Aug 11, 2017 at 11:07pm PDT

Дэнни Браун и рекордно короткое выступление

Выступление рэппера Дэнни Брауна войдет в историю Flow как концерт-которого-не-было - при том, что более «эпичное» развитие событий сложно представить. Зрители, собравшиеся перед главной – открытой – сценой, видели, что к территории фестиваля подбирается черная туча, но не знали, что с собой она несет апокалипсис.

На сцене звучит вступление из «Iron man» группы Black Sabbath, примерно через минуту появляется главный герой – Дэнни Браун. Он успевает исполнить примерно треть песни, когда на фестиваль обрушивается водопад, от которого дождевик спасает не лучше, чем подтяжки. Пока одни зрители растерянно смотрят в небо, а другие срочно эвакуируются, на сцене начинает дымиться один из прожекторов, Дэнни Браун убегает, всех просят освободить площадку. Фестиваль парализован на несколько часов, Дэнни Браун (как и еще один хедлайнер – Sampha) так и не вернется на сцену. Атмосферу передают многочисленные видео на Youtube.

Лана Дель Рейн и храбный поклонник

Лана Дель Рей, как никто другой на Flow, много общалась со зрителями. Это и косвенный диалог – певица меняла слова некоторых песен, что заставляло слушателей реагировать, протягивала микрофон, давая людям спеть любимые хиты; так и прямой – между песнями она неизменно приветствовала и благодарила собравшихся.

В какой-то момент музыканты продолжили играть, а сама Лана практически без охраны спустилась к зрителям и не пожалела десяти минут, чтобы раздать автографы, сфотографироваться с многими желающими, и даже обняться и перекинуться парой фраз. Возможно, именно это придало храбрости поклоннику, который позднее, прямо посреди песни «Ride» выбрался на сцену и пошел к Лане обниматься. Люди из команды фестиваля мгновенно отцепили его от певицы, которая, судя по всему, была одновременно испугана и тронута. По крайней мере, продолжить петь она смогла совсем не сразу.

Фрэнк Оушен и концерт, превратившийся в кино

Следившие за концертным туром Фрэнка Оушена этого года, знали, что его выступления – это не стандартная, разыгранная по нотам программа, а спектакль с немалым количеством импровизации. Так произошло и на Flow, концерт американца стал ярким примером того, что принято называть шоу.

Оушен не стал выступать на отведенной ему главной сцене фестиваля, а расположился напротив, на небольшом островке, установленном среди толпы зрителей. Тенью за певцом следовал человек с винтажной VHS-камерой, картинка с которой транслировалась на большой экран. Позднее к этому человеку присоединились еще двое – с камерами, которые, судя по изображению, используют в Голливуде. Все это создавало ощущение, что вы смотрите полноценный фильм, который при этом создается на ваших глазах. Ах да, в середине концерта подыграть Оушену вышел струнный оркестр из примерно 30 человек.

#frankoceanflow A post shared by Rosa (@rosanlala) on Aug 16, 2017 at 1:24am PDT

and i won't forget you # A post shared by alisa (@alzuzu) on Aug 13, 2017 at 3:13pm PDT

FRANK OCEAN WOW #flowfestival A post shared by Andrey Leshkevich (@ivan_lazer) on Aug 13, 2017 at 3:51pm PDT

Следить за фестивалем Flow можно на официальной странице в Facebook.

Текст: Андрей Лешкевич

Фото: официальная страница Flow на flickr.com