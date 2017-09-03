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Политолог: заменив слово "негражданин", партия заманивает избирателей (19)

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Эксклюзив | 3 сентября 2017 года, 10:30

Новая партия "Движение "за!" активно пытается привлечь внимание новых избирателей. Именно поэтому она заявляет об изменении термина "негражданин" на "соотечественник". Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил политолог, ассоциированный профессор ЛУ Ояр Скудра.

"В духе политической толерантности мы не употребляем слово "неграждане". Новая партия решила изменить ход публичного дискурса. То, что глава движения Даниэль Павлютс предлагает ввести для неграждан новый термин "сограждане" или "соотечественники" – это попытка привлечь нового избирателя на свою сторону", - сказал Скудра.

По его словам, такую инициативу довольно сложно осуществить, так как последнее слово всегда за парламентом.

"Новая партия апеллирует и к двуязычному избирателю. К такому русскоязычному, который более-менее говорит свободно на латышском. Но все-таки основной акцент делается на средний класс, на прозападно настроенную часть. Преимущественно это латыши или бывшие избиратели "Единства"", - пояснил Скудра.

Профессор также добавил, что членами новой политической партии могут стать не все.

"Насколько мне известно, они принимают в свои ряды очень выборочно и уже отказали во вступлении в партию троим. Причина отказа - несоответствие взглядов желающих вступить манифесту партии", - заключил Скудра.

Напомним, что вышедшие из партии "Единство" депутаты организовали новую политическую партию "Движение "за!". Ее председателем избран бывший министр экономики Даниэль Павлютс, а в правление партии избраны депутаты Сейма Илзе Винькеле и Интс Далдерис. В партии зарегистрировалось 298 человек.

Комментарии 19
они2 часа назад
что неграждан за дебилов принимают, нам можно показать инное прочтение статуса и мы поведемся на эту карамельку, ей вы там -мы никогда не простим вам унижения за то что лишили нас без суда всех гражданских прав, нас родившихся здесь, проживших всю жизнь
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посторонний2 часа назад
Если гнилое яблоко переложить на чистую тарелку, оно не станет свежим.
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GM2 часа назад
Ну когда всякий сброд,который сбежал с одной партии и попал в другую,вдруг"изменил"свои взгляды и еще агитируют таких же.....Думаете,что какой-нибудь толк будет?Просто организована очередная партийная кормушка. С такими деятелям страна и катится в низ,к всеобщему обнищанию и деградации.
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