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В латвийской экономике появляются признаки "жирных лет", но на зарплатах латвийцев это мало сказывается. Особенно недовольными остаются те люди, которые работают в бюджетном секторе. Об этом в эфире радио Baltkom заявил председатель Совета по фискальной дисциплине Янис Платайс.

"Положительные макроэкономические прогнозы, которые прослеживаются сейчас в стране, мало отражаются на зарплатах латвийцев. Особенно недовольными остаются те, кто работает в бюджетном секторе", - сказал Платайс.

По его словам, это все естественные вещи, которые легко объясняются.

"Все это можно объяснить с точки зрения экономической теории. Например, печет человек бургеры в Макдоналдсе. Его производительность в Латвии и его коллеги в Швейцарии - одинаковая. Однако второй получает за этот же труд в разы больше. Это зарплата определяет, насколько силен сектор экономики, который производит экспортные товары. Заработная плата и продуктивность в этой отрасли показывает, как живут латвийцы по сравнению с другими европейцами", - пояснил Платайс.

Он также добавил, что латвийская экспортоспобосность достаточна слаба.

"У нас нет сильных признаков перегрева экономики. У нас заработная плата растет быстрее, чем продуктивность труда. И это довольно серьезный показатель" – заключил Платайс.

Как сообщалось, в Латвии в первом квартале 2017 года по сравнению с первым кварталом 2016 года был самый большой в Евросоюзе прирост долга центрального правительства по отношению к внутреннему валовому продукту (ВВП), свидетельствуют данные Eurostat.