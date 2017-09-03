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Эксперт: зарплаты растут, хотя работать лучше не стали (6)

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Эксклюзив | 3 сентября 2017 года, 15:17

В латвийской экономике появляются признаки "жирных лет", но на зарплатах латвийцев это мало сказывается. Особенно недовольными остаются те люди, которые работают в бюджетном секторе. Об этом в эфире радио Baltkom заявил председатель Совета по фискальной дисциплине Янис Платайс.

"Положительные макроэкономические прогнозы, которые прослеживаются сейчас в стране, мало отражаются на зарплатах латвийцев. Особенно недовольными остаются те, кто работает в бюджетном секторе", - сказал Платайс.

По его словам, это все естественные вещи, которые легко объясняются.

"Все это можно объяснить с точки зрения экономической теории. Например, печет человек бургеры в Макдоналдсе. Его производительность в Латвии и его коллеги в Швейцарии - одинаковая. Однако второй получает за этот же труд в разы больше. Это зарплата определяет, насколько силен сектор экономики, который производит экспортные товары. Заработная плата и продуктивность в этой отрасли показывает, как живут латвийцы по сравнению с другими европейцами", - пояснил Платайс.

Он также добавил, что латвийская экспортоспобосность достаточна слаба.

"У нас нет сильных признаков перегрева экономики. У нас заработная плата растет быстрее, чем продуктивность труда. И это довольно серьезный показатель" – заключил Платайс.

Как сообщалось, в Латвии в первом квартале 2017 года по сравнению с первым кварталом 2016 года был самый большой в Евросоюзе прирост долга центрального правительства по отношению к внутреннему валовому продукту (ВВП), свидетельствуют данные Eurostat.

Комментарии 6
алекс1 час назад
Никак не могу понять,где и у кого растет зарплата,если она еще даже не подошла к той зарплате,которая была в национальной валюте-лат.
А ценники везде выросли на 30-50% .О каком росте можно говорить,если 900 евро-это всего то 630 латов,за вычетом налогов получается 500 латов.А многие получают 400 евро на руки,т.е.сидят практически на минималке в латах. ,которая была 360 латюков.
Зарплаты мы знаем у кого выросли,хотя ,по большому счету,там на лбу должно было вырасти совсем другое.
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Tan Tin1 час назад
Да и цену растут, хотя ни товары ни услуги лучше не стали.
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пен-ка45 минут назад
зарплаты растут у чиновников.депутатов и прочих государственных учереждений. У пенсионеров пенсии не растут, в частном секторе зарплаты не растут, а так как первой группы бездельников у нас процент явно белее половины поэтому по статистике зарплаты растут, а у некоторых министров от обжорства растёт и вес, даже черепахи его любимые в весе не прибавляют
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