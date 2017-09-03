Эксперт: зарплаты растут, хотя работать лучше не стали (6)
В латвийской экономике появляются признаки "жирных лет", но на зарплатах латвийцев это мало сказывается. Особенно недовольными остаются те люди, которые работают в бюджетном секторе. Об этом в эфире радио Baltkom заявил председатель Совета по фискальной дисциплине Янис Платайс.
"Положительные макроэкономические прогнозы, которые прослеживаются сейчас в стране, мало отражаются на зарплатах латвийцев. Особенно недовольными остаются те, кто работает в бюджетном секторе", - сказал Платайс.
По его словам, это все естественные вещи, которые легко объясняются.
"Все это можно объяснить с точки зрения экономической теории. Например, печет человек бургеры в Макдоналдсе. Его производительность в Латвии и его коллеги в Швейцарии - одинаковая. Однако второй получает за этот же труд в разы больше. Это зарплата определяет, насколько силен сектор экономики, который производит экспортные товары. Заработная плата и продуктивность в этой отрасли показывает, как живут латвийцы по сравнению с другими европейцами", - пояснил Платайс.
Он также добавил, что латвийская экспортоспобосность достаточна слаба.
"У нас нет сильных признаков перегрева экономики. У нас заработная плата растет быстрее, чем продуктивность труда. И это довольно серьезный показатель" – заключил Платайс.
Как сообщалось, в Латвии в первом квартале 2017 года по сравнению с первым кварталом 2016 года был самый большой в Евросоюзе прирост долга центрального правительства по отношению к внутреннему валовому продукту (ВВП), свидетельствуют данные Eurostat.
А ценники везде выросли на 30-50% .О каком росте можно говорить,если 900 евро-это всего то 630 латов,за вычетом налогов получается 500 латов.А многие получают 400 евро на руки,т.е.сидят практически на минималке в латах. ,которая была 360 латюков.
Зарплаты мы знаем у кого выросли,хотя ,по большому счету,там на лбу должно было вырасти совсем другое.