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Американский телеканал «Настоящее время» снял сюжет о радиостанции Baltkom, назвав ее самой цитируемой латвийской радиостанцией в России и отметив способность журналистов добиваться эксклюзивных интервью с мировыми лидерами.

Сюжет вышел в программе «Смотри в оба». В нем рассказывается о том, что радиостанция Baltkom, недавно отметившая 10-летний юбилей, по производству контента не имеет аналогов в Латвии.

Сюжет про радиостанцию Baltkom c 11 минуты.

В сюжете подробно рассказано о недавнем заочном противостоянии в эфире Baltkom, которое возникло между российским журналистом Владимиром Познером и лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым.

Также журналисты отметили, что контент, который производит радиостанция Baltkom, активно используется российскими СМИ. Однако, в отличии от латвийского телеканала TV3, который ранее нашел упоминания о радиостанции исключительно в так называемых прокремлевских изданиях, журналисты «Настоящего времени» отметили, что на радиостанцию активно ссылаются в том числе и либеральные источники в России и других странах.

В сюжете «Настоящего времени» также указывается, что станция дает возможность высказаться всем сторонам и делает это профессионально.

Телеканал «Настоящее время» финансируется из бюджета Госдепартамента США. Его штаб квартира находится в Праге.