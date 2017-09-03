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Американский телеканал показал сюжет о радио Baltkom: “У вас были все!” (7)

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Эксклюзив | 3 сентября 2017 года, 22:27

Американский телеканал «Настоящее время» снял сюжет о радиостанции Baltkom, назвав ее самой цитируемой латвийской радиостанцией в России и отметив способность журналистов добиваться эксклюзивных интервью с мировыми лидерами.

Сюжет вышел в программе «Смотри в оба». В нем рассказывается о том, что радиостанция Baltkom, недавно отметившая 10-летний юбилей, по производству контента не имеет аналогов в Латвии.

Сюжет про радиостанцию Baltkom c 11 минуты.

В сюжете подробно рассказано о недавнем заочном противостоянии в эфире Baltkom, которое возникло между российским журналистом Владимиром Познером и лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым.

Также журналисты отметили, что контент, который производит радиостанция Baltkom, активно используется российскими СМИ. Однако, в отличии от латвийского телеканала TV3, который ранее нашел упоминания о радиостанции исключительно в так называемых прокремлевских изданиях, журналисты «Настоящего времени» отметили, что на радиостанцию активно ссылаются в том числе и либеральные источники в России и других странах.

В сюжете «Настоящего времени» также указывается, что станция дает возможность высказаться всем сторонам и делает это профессионально.

Телеканал «Настоящее время» финансируется из бюджета Госдепартамента США. Его штаб квартира находится в Праге.

Комментарии 7
Игорь Игорь1 час назад
Продались....
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Varya Kosporenko1 час назад
Им что больше снимать нечего?
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Гражданин латвиименьше минуты назад
Всё СМИ в латвии пронизаны ложью и ненавистью к России и СССР.С некоторых пор не слушаю и не смотрю их СМИ.Доверяю,смотрю и слушаю только Россию.
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