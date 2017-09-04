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Чаще всего в Латвии меняют место работы люди моложе 35 лет. Об этом в эфире радио Baltkom сообщил руководитель компании CV-Online Айвис Бродиньш. По его словам, старшее поколение всегда предпочтет переменам стабильность.

"Молодые люди намного чаще меняют свое место работы. Они не знают где им будет лучше работать, так как у них еще мало опыта. Это и позволяет им экспериментировать", - пояснил Бродиньш.

По словам эксперта, те, кто старше 35 лет отдают предпочтение стабильности.

"Старшее поколение меняет работу намного реже. Чаще всего это семейные люди, у которых есть кредиты. Они опасаются неясности и выбирают стабильность", - пояснил Бродиньш.

Он также назвал наиболее частые причины ухода латвийцев с работы.

"Люди меняют место работы исходя из самых разных соображений: маленькая зарплата, плохой имидж компании, не устраивает руководство, отсутствие возможности карьерного роста... Если человек является профессионалом своего дела у него не возникнут проблем с поиском работы. Хотя есть такие сферы, которые мало востребованы на рынке, и даже профессионалы остаются безработными", - заключил Бродиньш.

Как сообщалось, за последний год 26% жителей Латвии задумывались о смене работы, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в июле агентством SKDS.