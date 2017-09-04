Эксклюзив |

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова показала очень мудрую игру во время матча с россиянкой Марией Шараповой. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал спортивный журналист, публицист и ведущий Арманда Пуче. По его словам, наша спортсменка может претендовать на победу в US Open

"Настя показала отличный результат. Шарапова - игрок высокого уровня. Она как будто год сидела без дела во время дисквалификации за допинг, но она хороший спортмен. У Шараповой не получилось показать свою игру, потому что Севастова играла очень умно, мудро. Она использовала все ошибки, которые допускала Шарапова. Если Настя продолжит так играть и все совпадет, то она может повторить результат Остапенко на "Ролан Гаррос"", - сказал Пуче.

Напомним, Севастова обыграла соперницу из России Марию Шарапову в 1/8 финала на Открытом чемпионате США. Игра завершилась со счетом 5:7, 6:4, 6:2. Соперницы провели на корте 2 часа 16 минут. Следующей соперницей Севастовой будет американка Слоан Стивенс.