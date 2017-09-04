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Несмотря на обретенную независимость, Латвией все 26 лет управляет посткоммунистическая элита. Об этом в эфире радио Baltkom заявил председатель новооснованной партии "Движение "За!"", бывший министр экономики Даниэль Павлютс.

"Наша партия создавалась для того, чтобы у нынешнего поколения Атмоды были свои кандидаты. В стране 26 лет правит та же самая посткоммунистическая элита. В латвийской политике наблюдается период застоя. Поэтому мы решили, что если хотим голосовать за развитие страны, как и другие 42% электората, то для этого надо что-то делать. И вот мы создали свою партию", - рассказал Павлютс.

Политик пояснил, что такие мысли он вынашивал уже давно.

"Большую часть своей жизни я провел работая в госупарвлении. Когда я покинул "Партию реформ", то другие ее члены ушли в "Единство". Однако я этого не сделал, так как чувствовал, что у меня нет точек соприкосновения с руководством партии. Пока "Единство" теряло в глазах избирателей моральный кредит, а мои коллеги разочаровывались в этой политической силе, я зрел. Теперь мы готовы предоставить альтернативу для европейско-ориентированных граждан", - отметил Павлютс.

Он также добавил, что "Движение "За!"" хочет освободить население от того багажа проблем, который накопился в стране за последние года.

"Мы ориентируемся на всех тех, кто думает о будущем страны. Молодежь не может найти себе места. Их интересы не представляет ни одна партия. А мир уже стал совсем другим, а у нас до сих пор багаж проблем - сокращение населения, ограничение экономики, неравенство в доступе к образованию, к медицине. Теперь мы выступаем "за" - за конструктивный подход, за современную политику", - добавил Павлютс.

Как сообщалось, 26 августа в Риге была зарегистрирована партия "Движение "за!", которая позиционирует себя, как проевропейскую либеральную центристскую политическую силу.