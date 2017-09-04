"Движение "За!"": страной до сих пор управляет посткоммунистическая элита (12)
Несмотря на обретенную независимость, Латвией все 26 лет управляет посткоммунистическая элита. Об этом в эфире радио Baltkom заявил председатель новооснованной партии "Движение "За!"", бывший министр экономики Даниэль Павлютс.
"Наша партия создавалась для того, чтобы у нынешнего поколения Атмоды были свои кандидаты. В стране 26 лет правит та же самая посткоммунистическая элита. В латвийской политике наблюдается период застоя. Поэтому мы решили, что если хотим голосовать за развитие страны, как и другие 42% электората, то для этого надо что-то делать. И вот мы создали свою партию", - рассказал Павлютс.
Политик пояснил, что такие мысли он вынашивал уже давно.
"Большую часть своей жизни я провел работая в госупарвлении. Когда я покинул "Партию реформ", то другие ее члены ушли в "Единство". Однако я этого не сделал, так как чувствовал, что у меня нет точек соприкосновения с руководством партии. Пока "Единство" теряло в глазах избирателей моральный кредит, а мои коллеги разочаровывались в этой политической силе, я зрел. Теперь мы готовы предоставить альтернативу для европейско-ориентированных граждан", - отметил Павлютс.
Он также добавил, что "Движение "За!"" хочет освободить население от того багажа проблем, который накопился в стране за последние года.
"Мы ориентируемся на всех тех, кто думает о будущем страны. Молодежь не может найти себе места. Их интересы не представляет ни одна партия. А мир уже стал совсем другим, а у нас до сих пор багаж проблем - сокращение населения, ограничение экономики, неравенство в доступе к образованию, к медицине. Теперь мы выступаем "за" - за конструктивный подход, за современную политику", - добавил Павлютс.
Как сообщалось, 26 августа в Риге была зарегистрирована партия "Движение "за!", которая позиционирует себя, как проевропейскую либеральную центристскую политическую силу.
Затеяли сыграть Квартет.
Достали нот, баса, альта, две скрипки
И сели на лужок под липки -
Пленять своим искусством свет.
Ударили в смычки, дерут, а толку нет.
"Стой, братцы, стой! - кричит Мартышка. - Погодите!
Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.
Ты с басом, Мишенька, садись против альта,
Я, прима, сяду против вторы;
Тогда пойдет уж музыка не та:
У нас запляшут лес и горы!"
Расселись, начали Квартет;
Он все-таки на лад нейдет.
"Постойте ж, я сыскал секрет, -
Кричит Осел, - мы, верно, уж поладим,
Коль рядом сядем".
Послушались Осла: уселись чинно в ряд,
А все-таки Квартет нейдет на лад.
Вот пуще прежнего пошли у них разборы
И споры, кому и как сидеть.
Случилось Соловью на шум их прилететь.
Тут с просьбой все к нему, чтоб их решать сомненье:
"Пожалуй, - говорят, - возьми на час терпенье,
Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть;
Скажи лишь, как нам сесть!" -
"Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней, -
Им отвечает Соловей. -
А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь".