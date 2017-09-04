Эксклюзив |

Ситуация с "Единством", когда партию покидают сразу несколько ее членов, но при этом остаются во фракции, демонстриру6ет деградацию политической элиты, в этом уверед депутат Сейма от партии "Согдасие" Андрей Клементьев.

"Даже глядя на фракцию "Единство", там уже полфракции, которые не являются ни членами партии, это вообще полный абсурд . В старые времена, еще в 2000 году, человек, который не являлся членом партии, нарушивший политическую или внутрифракционную дисциплину вылетал из фракции, как пробка из бутылки шампанского. А тут полфракции выявили недоверие, создали конкурирующую организацию, и все равно сидят в одних помещениях, сидят на тех должностях, которые гарантируют большинство, это просто катастрофа – полная деградация политической элиты, людей, которые принимают политические решения" - считает политик.

Напомним, Интс Далдерис, Илзе Винькеле, Лолита Чигане, Андрей Юдин и Алексей Лоскутов покинули ряды "Единства", вошли в костях нового политического "Движения "За"", но, например Илзе Винькеле и Лолита Чигане до последнего оставались во фракции "Единства".