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Рихардс Эйгимс занял кресло мэра Даугавпилса, игнорируя принципы проведения выборов. Об этом в эфире радио Baltkom заявил депутат самоуправления от партии "Согласие", бывший градоначальник Андрей Элксниньш, комментируя внеочередное заседание в Даугавпилссской думе.

"В лице Эйгима город получил такого тактичного мэра, каким в свое время был господин Закис в "Единстве". Это наш местный nothing special ( пер. - ничего особенного), который не обрел поддержку горожан", - заявил Элксниньш.

По его словам, "Согласие" не ставит вопрос именно об отстранении новоизбранного мэра.

"Мы говорим не столько об отстранении, сколько о законности нахождения Эйгима в этом кресле. Закон обязывает при выборах председателя думы дать возможность другим депутатам задавать вопросы. К сожалению, такой возможности у нас не было. На все вопросы Эйгимс отвечал "потом, потом". Это "потом" так и не наступило. Нам кажется, что новый мэр иногда не понимает, что говорит", - отметил депутат.

Элксниньш также добавил, что Даугавпилс является президентствующим городом в Ассоциацией больших городов Латвии и впереди достаточно большой период освоения европейских средств, поэтому жители заслужили компетентного главу.

На вопрос о том, изменят ли свое решение депутаты на повторном голосовании, если такое состоится, Элксниньш ответил неоднозначно, сказав, что надеется на создание антикоррупуцонной коалиции.

"Я лелею надежду на то, что в Даугавпилсе будет создана антикоррупкиона коалиция, в которой не смогут участвовать Эйгимс и Лачплесис. Один пытался, используя меня, приобрести участок земли за 300 тысяч евро. В отношении другого было начато уголовное дело по факту коррупции", - пояснил Элксниньш.

Также политик не сказал, планирует ли он вернуться на работу в парламент, однако заявил, что намерен работать в интересах даугавпилчан.

Как сообщалось, 2 сентября мэром Даугавпилса был избран Рихардс Эйгимс ("Наша партия"), который был одним из инициаторов голосования за освобождение от должности прежнего председателя городской думы Андрея Элксниньша ("Согласие").