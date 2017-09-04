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Власть в Даугавпилсе поменялась, теперь латыши могут быть спокойны, на это в своем аккаунте в Twitter иронично указал эксперт по политическим процессам Юргис Лиепниекс, чем вызвал целую дискуссию. Многие из пользователей стали указывать, что уж лучше городом будет руководить Рихард Эйгимс, чем "рука Кремля". Некоторые же выражали сожаление по поводу отставки Андрея Элксниньша ("Согласие").

"Правильно ли я понимаю, что теперь латыши рады, что мэр Даугавпилса будет Эйгимс? Вы вообще понимаете, кто такой Эйгимс?, - написал Лиепниекс в Twitter, вызвав таким образом дискуссию в соцсети.

Vai es pareizi saprotu, ka tagad visi īstenie latvieši ir priecīgi, ka Dpils mērs būs Eigims? Hallo? Jūs vispār saprotiet, kas ir Eigims? — Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) 2 сентября 2017 г.

"Элксниньш был символом того, что "Согласие" взяло город. Это не интересовало ни одну из местных крыс у власти; 98% Эйгимса даже не знают", - написал один из пользователей.

Elksniņš bija simbols tam, ka Saskaņa ieņēmusi šo pilsētu. Kurš no vietējiem žuļikiem pie varas, nevienu neinteresē; 98% tādu Eigimu nezina — Tālis Linkaits (@Talis_L) 2 сентября 2017 г.

"Эйгимс никакой не согласюк, в том числе не враг Латвии и это самое главное", - написал другой пользователь.

Еgims nav nekāds soglasjuks,t.i. nav Latvijas ienaidnieks un tas ir pats galvenais. — Valdis Holbergs (@ValdisHolbergs) 2 сентября 2017 г.

""Согласие" спасло бы... может быть, еще больший кусочек был бы, если путинская "Единая Россия" пришла? Невозможно понять, о чем многие плачут», - пишет еще один комментатор.

mjā, SC būtu glābis... varbūt, vēl lielāks glābiņš būtu, ja Putina Vienotā Krievija ienāktu? nevar saprast, par ko daži raud :(... — Juris (@SimplemanLv) 2 сентября 2017 г.

"Кто лучше - слуга Кремля или Лембергса?", - написал еще один пользователь.

Kas labāks - Kremļa kalps vai Lemberga kalps? #jautājumsparvērtībām — LS8361 (@SigmaLS8361) 2 сентября 2017 г.

"Главное, чтобы не из этого вонючего "Согласия"", - написал еще один.

Galvenais lai nav no smirdīgās saskaņas — Kk47 (@MamasboyAK47) 3 сентября 2017 г.

Напомним, Даугавпилс пережил в субботу уже прогнозировавшуюся смену власти после того, как обострились противоречия между мэром Андреем Элксниньшем ("Согласие") и его первоначальным союзником Рихардом Эйгимсом ("Наша партия").

Эйгимс договорился с Латгальской партией, которую представляет бывший мэр Янис Лачплесис, и через несколько часов после свержения Элксниньша при поддержке "Нашей партии" и Латгальской партии стал новым мэром.

Из 13 партий, стартовавших на выборах, в думу прошло три. Латгальская партия получила шесть мандатов, "Согласие" - пять, "Наша партия" - четыре.

Председатель "Нашей партии" Ливия Янковска не была среди тех девяти депутатов, которые инициировали отставку Элксниньша, и новый мэр снял ее с должности заместителя председателя.