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Лиепниекс устроил дисскуссию: латыши, а вы вообще понимаете, кто такой Эйгимс? (5)

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Эксклюзив | 4 сентября 2017 года, 16:51

Власть в Даугавпилсе поменялась, теперь латыши могут быть спокойны, на это в своем аккаунте в Twitter иронично указал эксперт по политическим процессам Юргис Лиепниекс, чем вызвал целую дискуссию. Многие из пользователей стали указывать, что уж лучше городом будет руководить Рихард Эйгимс, чем "рука Кремля". Некоторые же выражали сожаление по поводу отставки Андрея Элксниньша ("Согласие").

"Правильно ли я понимаю, что теперь латыши рады, что мэр Даугавпилса будет Эйгимс? Вы вообще понимаете, кто такой Эйгимс?, - написал Лиепниекс в Twitter, вызвав таким образом дискуссию в соцсети.

"Элксниньш был символом того, что "Согласие" взяло город. Это не интересовало ни одну из местных крыс у власти; 98% Эйгимса даже не знают", - написал один из пользователей.

"Эйгимс никакой не согласюк, в том числе не враг Латвии и это самое главное", - написал другой пользователь.

""Согласие" спасло бы... может быть, еще больший кусочек был бы, если путинская "Единая Россия" пришла? Невозможно понять, о чем многие плачут», - пишет еще один комментатор.

"Кто лучше - слуга Кремля или Лембергса?", - написал еще один пользователь.

"Главное, чтобы не из этого вонючего "Согласия"", - написал еще один.

Напомним, Даугавпилс пережил в субботу уже прогнозировавшуюся смену власти после того, как обострились противоречия между мэром Андреем Элксниньшем ("Согласие") и его первоначальным союзником Рихардом Эйгимсом ("Наша партия").

Эйгимс договорился с Латгальской партией, которую представляет бывший мэр Янис Лачплесис, и через несколько часов после свержения Элксниньша при поддержке "Нашей партии" и Латгальской партии стал новым мэром.

Из 13 партий, стартовавших на выборах, в думу прошло три. Латгальская партия получила шесть мандатов, "Согласие" - пять, "Наша партия" - четыре.

Председатель "Нашей партии" Ливия Янковска не была среди тех девяти депутатов, которые инициировали отставку Элксниньша, и новый мэр снял ее с должности заместителя председателя.

Комментарии 5
Оккупант1 час назад
К сожалению среди Латышей хватает таких,кто не понимает зачем стране нужны такие партии как Нацблок,Единство,и такие конторы как центр гос языка например в целом!Среди латышей,я не говорю про всех конечно,но среди них полно таких,которые свято верят в то,что эти партии,и конторы,действительно борются за сохранения латышской истории,латышского языка,и тому подобное,а не как есть на самом деле на оборот,они всеми силами ее пытаются своими действиями уничтожить!)Любому здравомыслящему человеку это понятно)
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хрен редьки1 час назад
не слаще , городами должны управлять хозяйственники , а не политики
2
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varbut.com1 час назад
Ну то что г-н Лепниекс любит партию Шлесерса мы знаем и что. На кого хозяин показал на того и гавкает :)
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