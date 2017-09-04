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В 15:10 произошло столкновение двух легковых машин на Юрмальской трассе, напротив Пиньки, по направлению в центр Риги,сообщают порталу Mixnews очевидцы.

В ДТП, по предварительным данным, никто не пострадал. На месте затруднено движение. Судя по кадрам, удар был сильным, так как машины развернуло на 180 градусов от направления движения. Пострадавшие машины стоят на средней полосе, остальным участникам движения приходится объезжать место по первой и третьей полосам движения на низкой скорости.

Фото и видео очевидцев