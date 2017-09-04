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Новообразованная партия "Движение "за!"" намерена узаконить партнерские отношения, об этом в эфире радио Baltkom рассказал председатель партии "Движение "за!"", бывший министр экономики Даниэль Павлютс.

"У нас в стране очень много разных моделей , как люди живут. Это очень много семей, где только один взрослый. Или семьи, где живут разные поколения, когда родители в эмиграции, а бабушки и дедушки воспитывают детей. То есть у нас очень разное общество и мы хотели бы решать те проблемы, которые выпадают за рамки традиционной модели семьи или же традиционного брака, когда люди не могут решать жизненно-важные вопросы", - указал политик.

Павлютс привел в пример сложности, возникающих при отсутствии регулирования партнерских отношений, когда партнер, человека, состоящего с ним в гражданском браке, не может попасть в реанимацию к своему возлюбленному, к своему партнеру по жизни.

Как отметил Павлютс, ему в решении этого вопроса все равно, какого пола человек.

"Для меня лично не важно мужчина-женщина, женщина-мужчина. Все мы люди, все мы хотим любить и быть любимыми. И все мы соприкасаемся с практическими вопросами жизни – это и наследственный вопрос, вопросы, связанные с воспитанием детей, с выездом за границу. Соответственно, вот эти вопросы партнерства мы бы хотели решить и, наконец, в нашем законодательстве с этим разобраться", - сказал Павлютс.

Кроме того, господин Павлютс считает, что Латвии придется решить и вопрос однополых браков, как это произошло в других странах.

"Рано или поздно латвийскому обществу придется с этим разбираться. В этом вопросе не надо перегибать палку, но, поскольку это поляризует латвийское общество, что рано или поздно этот вопрос придется решить. Латвийское общество не очень религиозно. НО, если посмотреть на другие страны, которые более религиозны, например, в католической Ирландии этот вопрос решен, при том, что они ярые католики, они этот вопрос решили положительно. То есть католическая Ирландия на референдуме проголосовала за легализацию одноплолых браков. Думаю, рано или поздно, Латвия к этому придет", - считает лидер "Движения "за"".

Этот вопрос, по мнению Павлютса, абсолютно не связан с демографией.

"К сожалению, мы такие, какие мы есть, и пришли к той демографической яме, которая сейчас существует. Я считаю, что это социальная проблема, нежели какая-то другая", - указал политик.

Как сообщалось, в субботу в Риге основана партия "Движение "за!"", которая позиционирует себя, как проевропейскую либеральную центристскую политическую силу.

В партии зарегистрировалось 298 членов, 274 из них проголосовали за основание политического объединения, никто не проголосовал против и не воздержался.

Главными ценностями партии заявлены свободный человек, сплоченное общество, правовое государство, единство Европы. Цель партии – обеспечить равные возможности для всех жителей Латвии в современном, правовом европейском государстве.