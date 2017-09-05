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Павлютс: власть в Латвии принадлежит народу, а это не только латыши (14)

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Эксклюзив | 5 сентября 2017 года, 08:22

Латвийский народ состоит из разных людей, которые любят свою страну и лояльны ей. Такое мнение в интервью радио Baltkom заявил председатель новой партии "Движение "За!"", бывший министр экономики Даниэль Павлютс. По его словам, стать латвийцем может каждый.

"Мы действительно верим, что латышом можно стать. Что латвийский народ состоит из разных людей, которые любят свою страну и лояльны ей. Это вопрос неграждан, которых нам все-таки хотелось бы назвать соотечественниками и согражданами, а не негражданами. В русском языке есть разграничение - "латыш" и "латвией". Под первыми обычно понимаются люди латышской национальности, под вторым - жители Латвии. В латышском это одно слово. Однако есть такое определение как "Latvijas tauta" - это не только латыши. И это первая статья Латвийской Конституции - власть принадлежит латвийскому народу. И под этим подразумеваются все", - сказал Павлютс.

Напомним, 26 августа в Риге была зарегистрирована партия "Движение "за!"", которая позиционирует себя, как проевропейскую либеральную центристскую политическую силу.

Комментарии 14
com.2 часа назад
Что в лоб- что по лбу, как говорят русские.Можно назвать хоть согражданином, хоть соотечественником- прав от этого у НЕГРАЖДАН не прибавится.Игра слов не более.Так что ваша политическая хитрость шита белыми нитками.
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алекс2 часа назад
Ага.Власть -народу,землю-крестьянам,фабрики-рабочим...
Сейчас,размечтался...К революции призывает?
Вот не знал,что мне принадлежит ,,Аирболтик,,,,Латтелеком,,,Латвэнерго, и т.д.)))
На дворе дикий лаышский капитализм,а Павлютс про власть народа втирает,особенно к власти имеют отношение все неграждане страны.
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Vsop2 часа назад
В русском языке есть разграничение - "латыш" и "латвией".
Еврей - понимаю, но "латвией"??
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