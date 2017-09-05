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Латвийский народ состоит из разных людей, которые любят свою страну и лояльны ей. Такое мнение в интервью радио Baltkom заявил председатель новой партии "Движение "За!"", бывший министр экономики Даниэль Павлютс. По его словам, стать латвийцем может каждый.

"Мы действительно верим, что латышом можно стать. Что латвийский народ состоит из разных людей, которые любят свою страну и лояльны ей. Это вопрос неграждан, которых нам все-таки хотелось бы назвать соотечественниками и согражданами, а не негражданами. В русском языке есть разграничение - "латыш" и "латвией". Под первыми обычно понимаются люди латышской национальности, под вторым - жители Латвии. В латышском это одно слово. Однако есть такое определение как "Latvijas tauta" - это не только латыши. И это первая статья Латвийской Конституции - власть принадлежит латвийскому народу. И под этим подразумеваются все", - сказал Павлютс.

Напомним, 26 августа в Риге была зарегистрирована партия "Движение "за!"", которая позиционирует себя, как проевропейскую либеральную центристскую политическую силу.