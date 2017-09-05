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Шоу, которое мы видим по телевизору - лишь малая часть айсберга, а участие в кастингах - это самая настоящая борьба. Об этом в интервью радио Baltkom рассказали латвийский музыкант, лидер группы Da'Ba Александр Казаков, который прошел первый этап в шоу "Голос" на Первом канале.

"На участие в "Голос" было подано более десяти тысяч заявок. А дойти до финала смогут лишь 56 человек. Кастинг проходил несколько дней, в день прослушивали около 200 участников. Все красивые, талантливые, юные и образованные", - отметил певец.

Он рассказал, что спонтанно решил исполнить песню "Молитва Франсуа Вийона" Булата Окуджавы, которая помогла ему попасть в команду Димы Билана.

"Я участвовал второй раз, отправил две песни с нашего альбома и мне сообщили, что понравилось. Я приехал в Останкино. Меня вели долгими и бесконечными коридорами до места, где я должен был выступать. У меня было 2 минуты, чтобы показать что я могу. Меня ослепили прожектора и я начал петь. В первый раз я исполнил куплет и припев других песен на русском и английском. А через полтора часа уже пел "Молитву Франсуа Вийона" Окуджавы. Я не знал, что мне исполнить и тут песня сама пришла. Но, именно она помогла мне пройти "слепые" прослушивания и попасть в команду Димы Билана", - поделился Казаков.

Также певец сказал, что песни исполненные на русском языке наполняют душу глубиной.

"Песня Окуджавы сложная и разительно отличается от тех, которые исполняли другие участники прослушивания. Но всех в жюри пришибло. Я считаю, когда поешь на русском языке, только тогда раскрывается вся глубина песни и собственной души. Песня "Молитва Франсуа Вийона" донесла до жюри все, что я вложил в ее исполнение", - подчеркнул Казаков.

Напомним, в пятницу, 1 сентября, стартовал шестой сезон телевизионного шоу. Наставники сезона - Пелагея, Александр Градский, Леонид Агутин и Дима Билан. Латвийский музыкант, лидер группы Da'Ba Александр Казаков прошел первый этап или "слепые" прослушивания шоу "Голос" на "Первом канале" и попал в команду Димы Билана.