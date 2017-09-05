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Информация о командировках депутатов достаточно прозрачна, и с ней может ознакомиться любой желающий. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал заместитель постоянного представителя в Парламентской ассамблее Совета Европы, депутат Сейма от партии “Согласие”, правозащитник Борис Цилевич. Притом он подчеркнул, что парламентарии в обязательном порядке возвращают все непотраченные средства.

"В Сейме сформирован ряд групп по сотрудничеству с другими государствами. Есть даже специальное подразделение - бюро по внешним связям. Турагентство-подрядчика выбирают не перед каждой командировкой, а один раз на год-два. Когда планируется командировка, депутаты выбирают наиболее выгодные из всех предложений варианты", - сказал Цилевич.

Он также отметил, что турагентства не раскрывают подробностей госзаказов.

"Это объясняется тем, что закупка - это еще и коммерческое дело самой турфирмы. И здесь сдержанность в гласности можно объяснить. Что касается повышенной секретности со стороны Сейма, тут я, как рядовой депутат, не могу ничего сказать. За это отвечает президиум и главный секретарь", - пояснил политик.

По словам Цилевича, информация о самих командировках является публичной.

"Всегда можно проверить кто из депутатов куда и зачем ездил. Они всегда подают по приезду два отчета - финансовый и содержательный. В первом сообщается об использовании аванса, а во втором - о работе депутата в командировке", - рассказал правозащитник.

Он подчеркнул, что часто бывает так, что по возвращению депутатов домой остаются лишние неиспользованные ими средства.

"Тогда остаток аванса возвращается, либо удерживается со следующей зарплаты. Все эти отчеты можно посмотреть на странице Сейма. Но не все депутаты ездят в командировки, некоторые отказываются сами. Кто-то не любит путешествовать, кто-то не знает языка, другие предпочитают сконцентрироваться на внутренней политики", - заключил Цилевич.

Как сообщалось, Сейм объявил закупку услуг по организации командировок, на которые в течение трех лет планирует потратить 750 000 евро без налога на добавленную стоимость (НДС).