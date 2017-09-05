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Приложение Mix Media Radio, которое позволяет слушать прямой эфир четырех радиостанций группы – Mix FM, Baltkom radio, Юмор FM и Mix FM Dance – теперь дополнено новой функцией: теперь он позволяет c помощью одного клика заходить на сайт mixnews.lv

По последним данным приложение Mix Media Radio скачали уже несколько тысяч человек из разных стран мира: от Латвии до Китая. Недавно к возможности слушать четыре наши станции в прямом эфире были добавлены бегущие строчки с названием песен, которые звучат в прямом эфире и кнопки дозвона до студий радиостанций Baltkom и Mix FM.

Теперь для того, чтобы связаться с ведущими во время прямого эфира не нужно запоминать номера телефонов. Сделать это можно с помощью одного клика.

Очередное обновление связывает приложение с сайтом mixnews.lv, который является одним из самых популярных информационных ресурсов в Латвии. Ежедневно сайт посещает более 60 тысяч уникальных пользователей. С помощью приложения Mix Media Radio слушатели радиостанций смогут с помощью одного клика переключится на сайт, а затем, при желании, опять же с помощью одного клика вернуться к приложению. При этом эфир отключать не придется, радио можно оставить включенным при желании и слушать его при просмотре сайта.

Как рассказал mixnews.lv разработчик приложения, программист Алексей Воловик, впереди приложение ждет еще немало обновлений. “Мы в самом начале пути”, - сказал он.

Скачать приложение Mix Media Radio можно по ссылкам

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