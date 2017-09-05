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Ванага: отправлять студентов за границу рискованно - могут не вернуться (4)

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Эксклюзив | 5 сентября 2017 года, 17:53

Программы по обмену студентами и школьниками очень полезны для молодых людей, однако для государства всегда присутствует риск, что уехавшие не вернутся, так как найдут более выгодные условия для учебы. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказала глава Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага.

"В школах такие возможности используются, но, конечно, всегда можно больше и лучше. Риск, естественно, есть. Если бюджетные места уменьшаются, Европа становится более привлекательной. Студент уезжает, а вернется ли обратно - это вопрос. Уменьшается число студентов, уменьшается сумма денег, уменьшается зарплата - и так по кругу. Даже если уровень качества хороший, при отсутствии бюджетных мест молодой человек выбирает те страны, в которых с первого по четвертый курс ему не надо будет думать о кредите на учебу", - сказала Ванага.

Добавим, как свидетельствуют данные Министерства образования и науки, число школьников в Латвии за последние 12 лет сократилось почти на 25%.

Комментарии 4
Не Лоялен30 минут назад
А может это должны решать сами студенты?А не кучка нац озабоченных?Захотят уехать учится за границу,вашего мнения думаю некто спрашивать не будет!Может пора наконец самим что-то начать делать,что-бы не думать как удержать тех кто еще не уехал,а как сделать так,что-бы те кто уехал,учится либо работать за границу,сами захотели вернутся на родину!
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Aleksandrs Mikols40 минут назад
Конечно не вернутся. А в Латвии с забугорным образованием им тут делать нечего. В каждой стране готовят на свой рынок труда.
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Совок23 минуты назад
Потому и при СССР боялись выпускать, могли не вернутся. Соблазнов там много, картинка капиталистического мира внешне красиво выглядит. Ведь не видно каким трудом все это делают угнетенные.
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