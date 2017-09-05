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Программы по обмену студентами и школьниками очень полезны для молодых людей, однако для государства всегда присутствует риск, что уехавшие не вернутся, так как найдут более выгодные условия для учебы. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказала глава Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага.

"В школах такие возможности используются, но, конечно, всегда можно больше и лучше. Риск, естественно, есть. Если бюджетные места уменьшаются, Европа становится более привлекательной. Студент уезжает, а вернется ли обратно - это вопрос. Уменьшается число студентов, уменьшается сумма денег, уменьшается зарплата - и так по кругу. Даже если уровень качества хороший, при отсутствии бюджетных мест молодой человек выбирает те страны, в которых с первого по четвертый курс ему не надо будет думать о кредите на учебу", - сказала Ванага.

Добавим, как свидетельствуют данные Министерства образования и науки, число школьников в Латвии за последние 12 лет сократилось почти на 25%.