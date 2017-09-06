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За последние несколько лет ситуация с употреблением алкоголя и наркотиков среди молодежи улучшилась. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала руководитель амбулаторного отделения службы наркологической помощи Рижского центра психиатрии и наркологии, врач-нарколог Инга Ландсмане. По ее словам, свою роль в этом сыграли современные технологии и гаджеты.

"Ситуация улучшилась. Это говорит о том, что родители лучше понимают структуру подростков, знают, чем заполнить их время. Влияет и развитие технологий. Наши дети общаются виртуально. Они приходят после школы и продолжают общение в интернете. С одной стороны, гаджеты спасают подростков от употребления алкоголя и наркотиков. Но с другой стороны, тут тоже развивается зависимость. Это уже не алкогольная зависимость, а зависимость от игр, интернета", - отмечает она.

По словам нарколога, улучшает ситуацию и мода на здоровый образ жизни, марафоны и т.д.

"Мы называем это универсальной профилактикой. Такие мероприятия показывают, как можно проводить свое время активно, не употребляя алкоголь и наркотики", - подчеркнула Ландсмане.

Напомним, с 21 по 31 августа полиция Риги произвела 75 контрольных закупок в магазинах и барах Риги. Обнаружилось, что каждый седьмой торговец продавал несовершеннолетним алкоголь, сигареты и энергетические напитки.