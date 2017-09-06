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Госконтролер: незаконные премии будем возвращать (17)

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Эксклюзив | 6 сентября 2017 года, 11:40

Премии должны выплачиваться только за весомый результат, а не за повседневную работу. Такое мнение радио Baltkom высказала Госконтролер Элита Круминя.

По ее словам премии за храбрость, которые Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией выдало своим сотрудникам должны быть пересмотрены.

"Вначале октября, после реорганизации, мы посмотрим на работу всех госучреждений и предоставим материалы по всем институциям. И если были начислены незаконные премии, то будем пробовать их вернуть. Что касается премии KNAB за храбрость - ее лучше пересмотреть. Все встанет на свои места в октябре", - поделилась Круминя.

Госконтролер отметила, что руководство не мотивирует персонал работать усерднее.

"Во многих госучреждениях руководство регулярно доплачивает за персональный вклад сотрудника в работу. Причем выплачивается такая премия регулярно и каждому работнику. В такой ситуации денежное вознаграждение теряет смысл и не мотивирует персонал работать усерднее. Бонусы и премии необходимо доплачивать для того, чтобы сотрудник достигал выдающегося результата. Надо мотивировать премией показывать вызывающий результат, а не просто делать свою повседневную работу", - подчеркнула Госконтролер.

Она также добавила, что в отличие от премий, штрафы в госучреждениях не распространены.

"Штраф на работника накладывают крайне редко. Мы, конечно, следим за соблюдением законов в госучреждениях, но если там все законно, это еще не значит, что по сути все корректно", - сказала Круминя.

Напомним, сотрудникам Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) были выданы премии за храбрость в связи с организацией пресс-конференций. Более того, различные доплаты, премии и денежные вознаграждения в бюро раздавались так щедро, что их получили даже пресс-секретарь Лаура Душа и руководитель секретариата Мара Приедите.

Комментарии 17
алекс2 часа назад
Попытка-не пытка.Попробуйте вернуть...и ,,запытают,, Главного госконтролера,забывшего поговорку:Что упало-то пропало.)))
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varbut.com2 часа назад
Глупости
В решени суда о стоимости проезда в общественном транспорте риги как раз было сказано что слова любого чиновника это просто слова
Без бумаги это просто высказанное мнение
Не более
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DESPERADO2 часа назад
Чинушу,сидящего на нашей шее,мутящего гешефты оказывается нужно премиями стимулировать для работы!Взглянув на курпулентность сей дамы и искрящуюся честность в глазах,я понял,что премии вырастут и возвращаться в казну им НЕ СУДЬБА!!!
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