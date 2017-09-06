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Житель Латвии Сандрис Риекстиньш опубликовал в соцсети Twitter обзорное видео, на котором запечатлена свалка использованных покрышек, которая находится в самом центре Риги, на улице Старта, 7, о которой ранее сообщал Клуб охраны окружающей среды.

Как написал один из пользователей соцсети, эта свалка располагается там с 2010 года, по снимкам, которые он смог просмотреть в системе google earth, с каждым годом количество шин все увеличивалось. При этом автор поста указывает, что свалка находится по указанному адресу, находится на легальных основаниях, но на ней может храниться только 30 тонн, а не как сейчас.

"Это какая-то вообще одна из самых страшных улиц Риги - почти в центре столицы, там, к тому же, вероятно, змеи обитают", - написала одна из пользовательниц.

Tā vispār ir viena baisa ielā - gandrīz pašā Rīgas vidū, tur, iespējams, ne tikai riepas, bet arī čūskas mīt:( — Silvija Radzobe (@SilRa_A) 6 сентября 2017 г.

paskatījos google earth timelainā - riepas tur ir kopš 2010. gada pic.twitter.com/d8wpIuGRcH — Arturs Pērkons (@pArt07) 5 сентября 2017 г.

Viņas tur drīkst būt, tikai 30 tonnas, ne tā kā tagad! — Sandis Riekstiņš (@SandisRiekstins) 5 сентября 2017 г.

Пользователи соцсети считают, что спрос за такие свалки должен быть с псевдо "зеленой" партии. "Пожалуй Латвия единственная страна с "зеленым" президентом", - иронично указывают пользователи.

В свою очередь участник интернет-дискуссии депутат Сейма Андрей Клементьев указал, что правящей партии "зеленых" уже подан соответствующий запрос.

Toties Latvija, šķiet, ir vienīgā valsts, kurai ir "zaļš" prezidents. — Oļģerts Tipāns (@olgertstipans) 5 сентября 2017 г.

Pieprasām rīcību no pseido Latvijas Zaļas partijas ! — Andrejs Klementjevs (@Klementjevs) 5 сентября 2017 г.

Напомним, ранее представитель Государственной службы окружающей среды Элмарс Ясинскис подчеркнул, что события последнего времени - пожары на свалках, а также созванная сегодня пресс-конференция о нелегальной свалке покрышек - выглядят очерняющей кампанией неких лиц против ГСС и министерства среды и регионального развития.