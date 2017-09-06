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Для того, чтобы проблема негражданства в Латвии сдвинулась с мертвой точки, должны произойти значительные изменения в составе правительства. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказала правозащитник, член правления Конгресса неграждан Елизавета Кривцова.

Так она прокомментировала предстоящую дискуссию о возможности прекращения предоставления статуса негражданина Латвии, инициированную президентом Латвии Раймондом Вейонисом.

"Если мы говорим о проблеме неграждан по-существу - то это проблема старшего поколения. Она может быть решена только при смене власти. При нынешней конфигурации, пока в правительстве находится Национальное объединение, это невозможно. Так что все способы решения вопроса давно известны и обсуждены, единственная проблема - отсутствие политической воли. Думаю, что если президент будет продолжать такие дискуссии, то он получит поддержку жителей Латвии и проблема автоматического гражданства для детей будет решена", - сказала Кривцова.

Напомним, в четверг, 7 сентября, в Рижском замке состоится дискуссия о юридических и фактических аспектах прекращения предоставления статуса негражданина Латвии.

Дискуссию проводит президент Латвии Раймонд Вейронис, чтобы обсудить с экспертами свою инициативу предоставлять новорожденным детям в Латвии гражданство в момент рождения, если только родители не выбирают для них гражданство другого государства.