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Журналист Маша Макеева (радиостанции «Русское радио», «Серебрянный Дождь», телеканал «Дождь» и т.д), которая недавно побывала в эфире радио Baltkom, сняла блог и рассказала своей интернет-аудитории о радиостанции Baltkom, Риге и русских в Латвии.

В своем блоге Мария Макеева показала, как выглядит редакция радиостанции, засняла часть эфира в котором принимала участие, отметила, что "новостники — красавчики", а также пообщалась с журналистами радио Baltkom Вадимом Радионовым и Константином Ранксом на знаменитой балткомовской крыше.

«Радио Балтком располагается в здании с лучшим видом на Ригу. Ну, хорошо, одним из лучших) Мне повезло: я поднялась на эту крышу с людьми, которые едва ли не о каждом здании внизу могут рассказать интересную историю. Разговор зашёл и о русских в Латвии, пришлось привлечь Карлиса Верпе- он и латыш, и по-русски говорит, и философ, с кем ещё обсуждать такие сложные вопросы. В итоге по ссылке - красота и философия. Латвия в чистом виде, короче», - написала Макеева на своей странице в facebook.

Мария Макеева российский журналист, теле и радио ведущая, в прошлом заместитель гендиректора «Русской медиагруппы», ведущая радиостанций «Русское радио», «Серебряный Дождь», директор службы информации и ведущая информационных программ телеканала «Дождь».

В настоящее время работает главным редактором на немецком русскоязычном телеканале RTVD.