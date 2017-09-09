В Риге состоится тренировка в поддержу бездомных собак и кошек
В рижском парке Dzegužkalns в субботу, 9 сентября, пройдет благотворительная тренировка. Четыре тренера предложат всем желающим позаниматься спортом не только с пользой для своего здоровья, но и с пользой для бездомных животных, которые содержаться в приюте Ulubele.
Двухчасовой outdoor начнется в 11 часов и будет разделен на три части: энергичную зумбу проведут Ольга Владимирова и Диана Гарбузова, с основами боевых искусств познакомит Сергей Домнин, а правильно растянуться после интенсивных тренировок поможет Анастасия Домнина.
Главной целью мероприятия является сбор средств и необходимых вещей для приюта Ulubele, в котором содержаться 200 кошек и 200 собак.
В преддверие зимнего сезона животным нужны пледы, корм, консервы, гранулы и песок для кошачьих лотков, пеленки для щенков, игрушки.
Подробнее о необходимых вещах можно узнать здесь.
Синоптики обещают нам теплые выходные, так что проведите их с максимальной пользой!
Общество Dzīvnieku pansija Ulubele создано 21 ноября 2005 года, когда объединилась группа единомышленников, которым не безразлична судьба животных. Осознается каждая особенность животного, там заботятся о правильном содержании, о защите братьев наших меньших, цель общества Dzīvnieku pansija Ulubele обеспечить любому животному право на жизнь, независимо от породы, возраста и состояния здоровья.
фото из личного архива Дианы Гарбузовой и Ольги Владимировой