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В рижском парке Dzegužkalns в субботу, 9 сентября, пройдет благотворительная тренировка. Четыре тренера предложат всем желающим позаниматься спортом не только с пользой для своего здоровья, но и с пользой для бездомных животных, которые содержаться в приюте Ulubele.

Двухчасовой outdoor начнется в 11 часов и будет разделен на три части: энергичную зумбу проведут Ольга Владимирова и Диана Гарбузова, с основами боевых искусств познакомит Сергей Домнин, а правильно растянуться после интенсивных тренировок поможет Анастасия Домнина.

Главной целью мероприятия является сбор средств и необходимых вещей для приюта Ulubele, в котором содержаться 200 кошек и 200 собак.

В преддверие зимнего сезона животным нужны пледы, корм, консервы, гранулы и песок для кошачьих лотков, пеленки для щенков, игрушки.

Подробнее о необходимых вещах можно узнать здесь.

Синоптики обещают нам теплые выходные, так что проведите их с максимальной пользой!

Общество Dzīvnieku pansija Ulubele создано 21 ноября 2005 года, когда объединилась группа единомышленников, которым не безразлична судьба животных. Осознается каждая особенность животного, там заботятся о правильном содержании, о защите братьев наших меньших, цель общества Dzīvnieku pansija Ulubele обеспечить любому животному право на жизнь, независимо от породы, возраста и состояния здоровья.

фото из личного архива Дианы Гарбузовой и Ольги Владимировой