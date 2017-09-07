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Рожать детей в Латвии финансово невыгодно. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил инвестиционный банкир, член совета консалтинговой компании Prudentia Гиртс Рунгайнис. По его словам, чтобы улучшить демографическую ситуацию, необходимо изменить экономическую логику в стране.

"У нас экономическая модель построена таким образом, чтобы затруднить появление новых людей в стране. Хорошо, если женщина решила родить одного ребенка. Ведь у нее есть все финансовые предпосылки, чтобы этого не делать. Я уже не говорю о втором или третьем ребенке", - сказал Рунгайнис.

По его словам, для того, чтобы укрепить рост демографии, женщинам необходимо достойно платить за каждого ребенка.

"Если мы хотим, чтобы сокращение населения остановилось, то за детей надо платить! Молодые люди, которые созрели для того, чтобы стать родителями, еще не подозревают насколько им это финансового невыгодно. Часто так бывает, что с появлением малыша на свет, они становятся малоимущими. Надо женщин поощрять, надо им платить. Чем больше женщина рожает, тем раньше она должна уходить на пенсию", - пояснил Рунгайнис.

Он также иронично прокомментировал "демографический ультиматум” Национального объединения, которое требует выделить на эти цели из госбюджета около 85 млн евро.

"Национальное объединение оседлала эту лошадку. Молодцы ребята! Такие предложения созвучны с их программой и целями, естественно они используют этот эффективный политический маневр. Особенно в предвыборный год", - сказал Рунгайнис.

Он добавил, что демография сейчас эта та тема, которая интересует латышского избирателя.

"Все сейчас наблюдают плачевную тенденцию в демографии. На этом фоне у нацблока есть прекрасная возможность доказать, что они боролись и могут записать все улучшения на свой счет. Я их поздравляю. Хороший политик должен чувствовать, чем дышит электорат. Если идет толпа сжигать дворец короля, то король должен ее возглавить и пойти тоже сжигать свой дворец", - заключил Рунгайнис.