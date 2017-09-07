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Нет смысла пытаться удержать аудиторию, нужно делать то, что тебе нравится, рассказал в интервью радио Baltkom в рамках круглого стола на тему “Телевидение и Интернет” популярный российский блогер Евгений Баженов, более известный как BadComedian.

"Я никогда не гнался за удержанием аудитории, но мне хочется усложнять свои ролики, а не просто стоять у стены перед камерой, мне это самому очень надоедает. Хочется снимать более интересно, чтобы это было оправдано c точки зрения сюжета, но при этом сразу увеличиваются траты на производство ролика», - рассказал Баженов.

По его словам, все новые ухищрения никак не влияют на аудиторию.

«Это никак не влияет на удержание аудитории, так как существует статистика, которая показывает, что качество съёмки роликов не увеличивает количество просмотров", - сказал Баженов.

Видеоблогер также отметил что во время создания ролика ориентируется только на свой вкус.

"Компания «Карамба ТВ» в которой я раньше работал, постоянно просила сократить продолжительность моих видео роликов, они говорили, что 15 минут это очень долго и просили обрезать до 5. Тогда считали, что это поможет в удержании аудитории, но мне это не интересно. Я делаю ролики с тем хронометражем, которым считаю нужным, ориентируясь на собственный вкус. Я сам могу посмотреть видео, которое идёт один час, делая паузу или занимаясь параллельно другими делами", - сказал Баженов.

Напомним, 6 Сентября на радио Baltkom прошла программа "Круглый стол", посвященная ТВ и интернету.