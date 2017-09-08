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Неизвестные подкинули на территорию Тукумсской больницы мешок, в котором был завязан кот. Животное было передано местному приюту, который с горечью констатировал, что современное общество, поступая так с самими беззащитными, не сможет вырастит здоровое поколение.

"Дворник больницы утром в кустах обнаружил мешок! Неся его в контейнер, тот "оживился" и начал издавать звуки! Не знаю, что животное сделало своему хозяину, раз он таким ужасным способом решил избавиться от котика?!", - сказано в сообщении приюта в социальной сети Twitter, который призывает приглядеться к котику и вспомнить, может у кого-то из местных жителей мог быть такой котик.

Сотрудники приюта не понимают, как могут поступать люди с самими беззащитными и преданными им животными.

"Некоторые люди стали настолько коварными, трусливыми, что этим вызывают отвращение. Душа пустая, сердце, как камень...чему человек может научить своих детей - как прожить жизнь, как чувствовать, вставать и засыпать?! Никому не дано право унижать и подвергать мучениям более слабого и беззащитного! Разводчики кошек, камень и в ваш огород! Ширится популяции котов, и вы соучастники того, что становится все больше надоевших и брошенных котиков! Вы не несете ответственность за судьбу отданных "в хорошие руки" кошек! Приют предлагает бесплатную стерилизацию владельцам кошек и собак!", - сказано в сообщении.

"Пропадает вера в соотечественников, и параллельно растет ненависть и отвращение к ним! Кто-то скажет: "Как такое можно говорить?!". Но столкнувшись с безответственностью людей и издевательствами над животными на протяжении многих лет, иногда хочется взять в руки кол... Просьба, поддержите очередную брошенную человеком жертву - кота в мешке!", - сказано в сообщении, в конце которого указан "телефон для пожертвований - 90006089 звонок для безопасности и надежды!

Пользователи соцсети стали выражать негодование по поводу того, что люди стали такими бессердечными.

"Поскорее найти дом с любимым хозяином котику...а тому, кто это сделал уже никогда не избавиться от участи в старости остаться никому ненужным и пусть ему будет так же страшно и больно. Какой хороший котик...ЭТОТ человек получит по заслугам!!! Боженька все видит...Такое могли сделать только моральные уроды!", - пишут пользователи.