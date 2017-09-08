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Снижение налога на добавленную стоимость (НДС) на латвийские фрукты, ягоды и овощи - одна из лучших инициатив, которую следовало бы осуществить еще двадцать лет назад. Об этом в эфире радио Baltkom заявил ассоциированный профессор Высшей банковской школы Янис Грасис.

"Я думаю, что это очень хорошая инициатива. Ее надо было осуществить еще 20 лет назад. Во всех нормальных странах НДС на продовольствия везде ниже обычной ставки. Понятно, что поправки будут относиться к местным производителям. А вот повлияет ли уменьшение ставки на потребителя неизвестно. Дело в том, что большие магазины смогут использовать закон в своих интересах: приобретать овощи по более низкой цене, а продавать по старой", - пояснил Грасис.

Также профессор пояснил, что обязательно найдутся такие, кто будет возражать против сниженной ставки НДС.

"Против поправок будут выступать те, кто незаконно ввозит в Латвию фрукты или овощи. Чем больше ставка НДС, тем больше у них прибыль", - отметил Грасис.

Он добавил, что такие поправки должны касаться не только местных овощей и фруктов, а всех продовольственных товаров.

В свою очередь, многие банковские аналитики называют такую идею Министерства финансов самой глупейшей за многие годы.

"Мы сворачиваем с пути, чтобы найти решения, которые способствуют росту общего благосостояния, повышению эффективности народного хозяйства. Вместо этого предлагается перетягивание одеяла между отраслями, результатом которого будет общее снижение благосостояния", - сказал Эксперт по макроэкономике "DNB banka" Петерис Страутиньш.

По его словам, задача государства состоит не в том, чтобы поощрять потребителей покупать овощи или молоко, продукты питания или одежду. Если кому-то не хватает денег, это нужно решать при помощи социальной политики.

Как сообщалось, правящая коалиция договорилась поддержать предложение Министерства земледелия снизить ставку НДС на латвийские фрукты, ягоды и овощи с 21% до 5%.