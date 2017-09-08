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Решение обязать всех учеников в стране сдавать экзамены только на латышском языке - единственно правильное решение правительства в сфере образования за последние 12 лет. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал член партии "Русского союза Латвии", активист "Штаба защиты русских школ" Александр Гильман.

"Я считаю, что сдавать все экзамены на латышском языке - это правильное решение. Самое правильное за последние 12 лет в сфере образования. Хочу подчеркнуть, что это не позиция штаба, а лично моя. Экзамен это не учеба, это проверка. Те, кто учатся похуже, идут в профессионально-технические училища, чтобы получить среднее специальное образование. Но там обучение проходит на латышском языке. Получается, что даже худшие ученики основной школы все равно владеют латышским", - сказал Гильман.

Он отметил, что категоричное отношение к латышскому языку преимущественно наблюдается у старшего поколения.

"У учеников новые поправки не вызывают возмущений. Это касается старшего поколения. Они не считают, что все экзамены должны сдаваться на латышском. Они любят ругать власть, ругать латышей. Но надо думать о том, как изменить себя. Старшее поколение сформировалось в условиях существования одного языка. И большая часть из них по-латышски не говорит. А если и говорит, то ровно столько, сколько необходимо по работе", - добавил Гильман.

По его словам, у большинства населения старше сорока лет языком межнационального общения до сих пор является русский.

"Русский - это хорошо. Но это не значит, что мы не должны знать латышский и не должны уметь свободно на нем говорить. Латыши, которые в данном вопросе выступают нашими оппонентами, с точностью до наоборот не понимают, как можно быть моноязычными", - заключил Гильман.

Как сообщалось, с 2018/19 учебного года все ответы на централизованные экзамены в школах можно будет писать только на латышском языке, а год спустя эта норма распространится и на экзамены по окончании основной школы