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Евросоюз предоставляет финансирование в рамках еврофондов согласно своим приоритета, а не интересам конкретных стран. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал доктор экономических наук, ассоциированный профессор кафедры региональной экономики и бизнеса Рижского университета имени Страдиня Дайнис Зелменис.

"Финансирование расписано согласно приоритетам ЕС. В они не совпадают с приоритетами Латвии. До 2020 года мы должны потратить 26% на транспорт, на охрану окружающей среды - 14%, 12% на образование, на инновации и технологии 11%, а на развитие предпринимательства только 7%. О чем это говорит?" - подчеркивает Зелменис.

По его словам, проект Rail Baltica, на который выделяются значительные средства из еврофондов, не принесет Латвии в ближайшие десятилетия никакой экономической выгоды. По его словам, этот проект нужен войскам НАТО, чтобы они могли быстро передвигаться по территории всех балтийских стран.

"Для нашей экономики этот проект что-то даст? Мне кажется, что это надо только натовским войскам, чтобы они могли быстро пересекать границы. Это военно-стратегическое значение, а не экономическое. И на этой пойдет 26% финансирования. Я не знаю по какой формуле распределяются средства, но, думаю, что тут важно постучать кулаком по столу, потребовать. А мы всегда: "yes sir, yes sir". У нас это где-то в костном мозгу", - сказал Зелменис.

В июне этого года Еврокомиссия обнародовала пять возможных сценариев распределения бюджетных средств ЕС на следующие семь лет.