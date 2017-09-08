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Перед принятием решений по демографическим вопросом необходимо провести масштабное исследование, чтобы было понятно, какие именно меры будут подталкивать людей к рождению детей. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказала представитель объединения родителей в странах Балтии "Мамин Клуб", телеведущая и редактор Александра Новак.

"Кто сказал, что если будет выплачиваться пособие за третьего и последующих детей в размере 100 евро, то это сразу улучшит демографию? Откуда такие данные? Мы всегда подчеркивали, что этот вопрос необходимо решать комплексно. Пособие - это только одна из составляющих, должен быть продуманные план на несколько лет вперед, чтобы у политиков была преемственность, чтобы люди хотели жить в этой стране, чтобы семьи были приоритетом. Так что это не только финансовый вопрос. Соберите экспертов, проведите исследование, разработайте пошаговый план", - сказала Новак.

Напомним, партнеры по правящей коалиции договорились в этом году направить 28 миллионов евро на повышение государственных семейных пособий многодетным семьям, а в следующем году - 32 миллиона евро. Национальное объединение настаивало, что за третьего и последующих детей пособие нужно увеличить до 100 евро при условии, что по крайней мере трое детей находятся в возрасте до 19 лет.