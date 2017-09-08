Эксклюзив |

При Владимире Путине Россия изменилась, но не случилось того развития, которое могло бы быть, если бы в стране была политическая конкуренция. Так считает российский журналист, телережиссер, одна из основателей телеканала "Дождь" Вера Кричевская. В интервью радио Baltkom журналист рассказала о главных проблемах России.

"При Путине Россия изменилась очень сильно. У граждан появились кредиты, холодильники, телевизоры, айфоны, машины – это правда. Наверное, русский народ в такой массе так никогда не жил. Но, зная, какая нефтяная коньюктура, которая такой не была никогда, я думаю, что за эти годы можно было превратить страну во что-то невероятное, но это не случилось. Да, есть большой рывок, но этот рывок, мне кажется несопоставим с тем, каким он мог бы быть при политической конкуренции, а ее нет", - считает Кричевская.

«Если в целом говорить про российский народ, то, к моему великому сожалению, он не хочет брать на себя ответственность. Она ему не нужна, он готов ее делегировать кому-то, кто ее возьмет. В этом и есть ключевая проблема России. И проблема не в Путине, который вот уже 18 лет у власти, проблема не в нем. Проблема в том, что на него есть запрос», - считает журналист.

По словам Кричевской, у нее нет сомнений, что если выборы состоятся Путин вновь станет президентом России.

"Проблема в том, что Путин избираем большинством. Если бы выборы состоялись в это воскресенье, у меня нет сомнений, что он наберет уж точно больше 50 % голосов. У российского народа нет запроса на самостоятельность, он хочет, чтобы кто-то за него принял решение. И это – катастрофа", - считает Кричевская.