Эксклюзив |

Основатель телекомпании Ren TV Ирена Лесневская считает, что созданный ею когда-то телеканал не имеет ничего общего с современным РЕН ТВ, а также убеждена, что формат "Голубых огоньков" на российских федеральных телеканалах еще долго будет востребован аудиторией. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью радиостанции Baltkom.

«Когда на всех каналах были свои "Голубые огоньки" в том же стиле, что и в cоветское время, и те же лица, что и раньше, мы запустили свой “Неголубой огонек”. Уже 30 лет по всем каналам гуляют одни и те же лица нашего доблестного шоу-бизнеса, а там были новые лица, новые голоса. Ren TV вообще славилось своими экспериментами. Жаль, что все это закончилось», - сказала Лесневская, которая ушла с Ren TV в 2005 году.

По ее словам, существующий на федеральных телеканалах формат “Голубых огоньков” с одними и теми же деятелями шоу-бизнеса остается крайне востребованным в России и в бывших советских республиках.

«Их смотрят люди возраста 55+. Это привычка. Я смотрю на своих внуков. Где бы они не были, в какой бы стране – они везде в ресторанах просят пельмени. Говорят, мы русские, мы любим пельмени. Папа любит пельмени, мама любит пельмени, они тоже их любят. В России они были считанные разы при этом. В США, Англии, Мюнхене – они везде просят пельмени. Это заложено, закодировано. Так и люди привыкли к «Голубому Огоньку». Неважно что ты под это пьешь, с кем напиваешься, ешь салат, ложишься спать, произносишь тосты за столом, но ухом ты прислушиваешься, глазом видишь, что этот артист так- то выглядит, этот так -то одет. Никого не волнует, что там они поют. Телеканалы вообще могут каждый год показывать один и тот же “Огонек” и не тратить деньги на их создание. Все равно будут смотреть”, - сказала Лесневская.

Отвечая на вопрос смотрит ли она современный телеканал РЕН ТВ, который когда-то сама и создала, Лесневская ответила лаконично:

"Такого канала я не знаю, это мракобесие..."

Ирена Лесневская — деятель советского и российского телевидения, журналист, продюсер. Издатель журнала «The New Times», академик Российской академии кинематографических искусств «НИКА», академик Академии Российского телевидения, основательница телекомпании «REN-TV».