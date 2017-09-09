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Сейм в ближайшие три года намерен потратить на зарубежные командировки 750 тысяч евро. Об этом радио Baltkom рассказал руководитель пресс-службы Сейма Юрис Вигулис.

«Международное сотрудничество является значительной частью работы парламента. Чаще всего депутаты и работники Сейма отправляются в зарубежную командировку по приглашению, например, иностранного парламента или международной организации. Резервацией и покупкой билетов специально для Сейма занимается турагентство. По сути Сейм не платит за услуги посредника, турагентство предоставляет эти услуги бесплатно. Парламент платит только за билет и гостиницу. Если мы говорим о конкретной закупке, то это процедура представляет собой открытый конкурс. В нем принимают участие самые разные компании, которые отвечают нашим требованиям. Количество претендентов не ограничено, на данный момент мы получили шесть заявок. Услуга, о которой идет речь – резервация и покупка пассажирских билетов, а также резервация гостиницы. Мы планируем заключить договор на три года, для этих нужд предусмотрено 750 тысяч евро», - рассказал Вигулис.

Он также рассказал, каким образом осуществляется конкурс между туристическими агентствами.

«Главный критерий при рассмотрении заявок – наиболее выгодное предложение. Имеется в виду три показателя: это цена, международная поддержка партнеров и качество оказываемых услуг. Для того, чтобы установить качество претендента, мы даем ему практическое задание по приобретению билетов, резервации гостиницы и прочему»

Между тем, по словам директора туристического агентства Baltic Travel Group, вице-президента Латвийской ассоциации туристических агентов и операторов Владислава Корягина, зачастую при сотрудничестве с Сеймом турфирмы не имеют никакой выгоды.

«Есть три типа соглашения. В данном случае, если мы говорим о конкурсе Сейма, то это конкурс на объем. Также есть конкурс на время, то есть учреждение обсуживается, например, год. И есть также общее соглашение, когда учреждение обслуживают несколько агентств на протяжении какого-то времени. В целом госучреждения довольно серьезно подходят к этим вопросам, и, как правило, выигрывают в этих конкурсах те компании, которые на свои услуги ставят торговую наценку ноль. Мне, как бизнесмену, трудно понять, как наши коллеги работают в ноль, но, наверное, какая-то выгода есть. По крайней мере моральная – от того, что они обслуживают депутатов Сейма», - сказал Корягин в эфире радио Baltkom.

Добавим, как сообщили в Сейме, планируется, что в год Сейму в среднем потребуется примерно 500 авиабилетов, 20 билетов на автотранспорт, 20 - на железнодорожный и водный транспорт, а также бронирование 200 номеров в отелях.