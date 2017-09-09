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Для развития экономики работающим в госуправлении людям необходимо знать как минимум три языка. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал президент Торгово-промышленной палаты латвии Айгар Ростовскис.

По его словам, знание и использование большого количества языков совсем не угрожает латышскому языку.

«Госязык необходимо защищать другими инструментами. Язык защищает сам народ, никто другой его не защитит. Язык и государственность можно потерять в другом случае – если у нас будет неблагоприятная бизнес-среда, не будут создаваться рабочие места, не будут платиться налоги. Тогда наши люди будут просто уезжать, что сейчас и происходит. А Англии они должны разговаривать на том языке, на котором там говорят. Наша задача – построить хорошую жизнь здесь. Для этого, в частности, необходимо, чтобы чиновники могли говорить на разных языках», - сказал Ростовским.

Напомним, Совет иностранных инвесторов в Латвии требует официального использования английского языка в госуправлении. Об этом сообщает издание Nra.lv в статье "Позиции латышского языка под угрозой".