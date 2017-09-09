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Родители не сразу замечают наркотическую зависимость своих детей. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала руководитель амбулаторного отделения службы наркологической помощи Рижского центра психиатрии и наркологии, врач-нарколог Инга Ландсмане.

«Примерно через пять лет употребления марихуаны можно увидеть первые признаки того, что что-то изменилось. До этого это увидеть сложнее – как правило, никто не приходит домой в состоянии опьянения. У ребенка могут быть постоянно красные глаза, если попросить его показать язык – корень языка может быть темным из-за курения марихуаны. Кроме того, после курения человек очень хочет есть, особенно сладкое, а также пить», - рассказала Ландсмане.

Она также отметила, что алкогольную зависимость обнаружить легче.

Напомним, с 21 по 31 августа полиция Риги произвела 75 контрольных закупок в магазинах и барах Риги. Обнаружилось, что каждый седьмой торговец продавал несовершеннолетним алкоголь, сигареты и энергетические напитки.