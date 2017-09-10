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Латвийская армия призывает латвийцев выбирать безопасные места для сбора грибов, а не приезжать в район Адажского полигона,где проходят военные учения.

"Грибник! На Адажском полигоне проводятся интенсивные военные занятия с боевыми зарядами. Призываем грибников выбирать более безопасные места", - сказано в сообщении НВС в Twitter.

"Напоминаем, что запрещено заходить и заезжать на территорию Адажского полигона без согласования с администрацией. Нахождение на Адажском полигоне угрожает жизни и здоровью, и мешает проведению военного обучения и упражнений!, - подчеркивает Латвийская армия.

Sēņotāj! Ādažu poligonā intensīvi notiek militārās mācības ar kaujas munīciju. Aicinām sēņošanai izvēlēties drošākas vietas — NBS (@Latvijas_armija) 9 сентября 2017 г.

Atgādinām, ka ir aizliegts ieiet un iebraukt Ādažu poligona teritorijā bez saskaņošanas ar Ādažu poligona administrāciju — NBS (@Latvijas_armija) 9 сентября 2017 г.

Atrašanās Ādažu poligonā rada draudus dzīvībai un veselībai, un traucē militāro mācību un vingrinājumu norisei! — NBS (@Latvijas_armija) 9 сентября 2017 г.

Стоит напомним, что ситуация из года в год повторяется. Несмотря на все запреты, любители лесных ягод и грибов, продолжают нашествие на охраняемый Адажский полигон.