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Опасно для жизни: грибники вновь облюбовали Адажский полигон

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Эксклюзив | 10 сентября 2017 года, 11:20

Латвийская армия призывает латвийцев выбирать безопасные места для сбора грибов, а не приезжать в район Адажского полигона,где проходят военные учения.

"Грибник! На Адажском полигоне проводятся интенсивные военные занятия с боевыми зарядами. Призываем грибников выбирать более безопасные места", - сказано в сообщении НВС в Twitter.

"Напоминаем, что запрещено заходить и заезжать на территорию Адажского полигона без согласования с администрацией. Нахождение на Адажском полигоне угрожает жизни и здоровью, и мешает проведению военного обучения и упражнений!, - подчеркивает Латвийская армия.

Стоит напомним, что ситуация из года в год повторяется. Несмотря на все запреты, любители лесных ягод и грибов, продолжают нашествие на охраняемый Адажский полигон.

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