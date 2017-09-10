Эксклюзив |

Основатель телеканала Ren TV Ирена Лесневская считает, что президент России Владимир Путин развалил и развратил страну, но при этом желает ему здоровья, поскольку в случае его внезапного ухода с поста опасается революции. Об этом она сказала в эксклюзивном интервью радиостанции Baltkom.

«Я каждый раз когда вижу, как он идет по дорожке, сходит по трапу самолета, думаю: лишь бы он не подвернул ногу, я желаю ему здоровья. Я не хочу революций, не хочу крови», - сказала она.

Лесневская считает, что Путин ответственен за то, что происходит в стране, но его уход с должности не должен быть внезапным.

«Путин развалил, развратил страну. При этом я ему желаю здоровья, чтобы он смог уйти нормально. Чтобы не случилось в этой стране совсем страшного», - сказала Лесневская.

Ирена Лесневская — деятель советского и российского телевидения, журналист, продюсер. Издатель журнала «The New Times», академик Российской академии кинематографических искусств «НИКА», академик Академии Российского телевидения, основательница телекомпании «REN-TV».