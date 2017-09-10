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Ураган Ирма, который подбирается к берегам США, стал одним из самых сильных за последние десятилетия. Во Флориде объявлена массовая эвакуация, штат планирует покинуть порядка 5,5 миллионов человек.

Тем временем ураган нанес серьезный ущерб уже нескольким государствам, которые встретились у него на пути. «Ирма» уже прошла по Карибам и Пуэрто-Рико, в отельных регионах страны сила ветра превышала скорость в 300 киллометров в час.

Как рассказала в интервью радио Baltkom проживающая в городе Сан-Хуан в Пуэрто Рико экс-рижанка Мария Кузина ураган она пережила дома.

«Мы не выходили из дома. У меня маленький ребенок. Шум ветра напоминал работающие двигатели авианосца», - рассказала она.

Мария также прислала фотографии на которых видны поваленные деревья и видео с разрушенными домами.

«В городе со вторника нет электричества и воды. Эпицентр урагана или глаз, как его называют метеорологи, прошел мимо нас, нам повезло, но все города на берегу, конечно, пострадали. На нашей улице на провода повалило деревья», - сказала Кузина.

По ее словам, самое страшное — это не разрушения, вызванные ураганом, а паралич городских служб.

«Самое страшное не то, насколько разрушена наша инфраструктура, а то насколько она парализована. 1, 5 миллиона человек остались без электричества, 20% населения страны без воды», - сказала Кузина.

В пятницу руководство штата Флорида призвало к эвакуации из-за урагана 5,6 миллиона человек, или четверть населения штата. Количество погибших в этом стихийном бедствии составило уже 22 человека.

Фото: Мария Кузина и пользователи соцсетей.