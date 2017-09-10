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Сегодня после 18:00 на радио Baltkom выйдет программа Baltkom-online, в рамках которой будет обсуждаться разгул стихии в США - урагана "Ирма".

Во время программы предусмотрены прямые включения с различными экспертами, очевидцами.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

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Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Напомним, несколько латвийцев, живущих в США, обратились за помощью в Министерство иностранных дел Латвии, а также в латвийское посольство в связи с ураганом "Ирма". Об этом сообщает Nra.lv со ссылкой на МИД.

В ведомстве уточнили, что получено четыре сообщение с просьбой о помощи от четырех латвийских подданных, которые находятся в Майями и хотят поскорее покинуть регион. Эти люди вылетели из США в тот же день.

Ранее ураган ударил по Кубе, принеся проливные дожди и шквальный ветер. Согласно заявлению кубинского правительства, он нанес значительный ущерб прибрежным поселениям и курортам и оставил без электричества несколько районов острова.