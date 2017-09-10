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Люди, которые в силу различных причин остались на местах, со страхом ожидают прихода урагана "Ирма". Об этом сообщил Александр Гельфанд из Майями в рамках программы Baltkom-online на радио Baltkom, во время которой обсуждался разгул стихии в США.

"Мы находимся в Саут-Бич, что в 20 минутах езды от Майями - делового центра. Ураган 4 категории - это сильный шквалистый ветер и наводнение. Уже в ближайшие 1,5 часа должен придти ураган. Многие люди боятся этого урагана, многие остались дома в силу различных причин. Чувствуют люди себя достаточно дискофмортно. У многих ходят окна ходуном, во многих домах отключено электричество, не работают лифты. А если ты живешь на 30 этаже, то это доставляет определенные трудности. У нас на 20 этаже ясно видно, что вода поднимается, окна хлопают", - рассказал очевидец.

Жители, оставшиеся на местах, полностью взяли ответственность за себя и членов своей семьи.

"Власти дали указания покинуть береговую линию, люди которые не выполнили указ, находятся в зоне риска. Поэтому режим 911, если вдруг что-то случилось, для них сейчас недоступен. На местах осталось процентов 40-50 населения. Судя по переписке в ФБ, видно, что народ остался, автомобили ездят до комендантского часа, но затем людей на улицах нет", - рассказал Александр.

С некоторых пор в стране введены определенные госты, по которым строят многоэтажные здания.

"200 с лишним км в час они должны выдерживать ветряной поток. И могут пострадать не от ветра, а скорее от наводнения. Майями ураган обходит стороной, он идет по западному побережью. В Кий Уест, где сейчас находится так называемый глаз урагана, там находятся в основном невысокие здания. Это дачного типа поселки с 2-3 этажными домами, куда люди выезжают на отдых. Так вот, сейчас ураган пересекает Кий Уест - этот участок находится в зоне максимального поражения", - сказал Александр, добавив, что силу ураган больше набирает на воде, тогда как на суше он стихает.

В своем аккаунте в Facebook Александр разместил видео, где можно оценить обстановку в Саут-Бич в ожидании прихода стихии.