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Ураган "Ирма" в Пуэрто-Рико поднимал в воздух все, что находилось на открытом пространстве, все, что не было прикреплено. К тому же ураган "напичкан" торнадо, которые даже больше, чем сам ураган, наносят разрушительный эффект.

Об этом в рамках программы Baltkom-online на радио Baltkom сообщила проживающая в Пуэрто-Рико Мария Кузина, ставшая очевидицей обрушившейся на страну стихии.

"Ураганы у нас - это сезонное явление. Я в Пуэрто-Рико проживаю уже 11 год и для нас это сезонное явление. Но на этот раз ураган имел пятую категорию, когда он проходил по Пуэрто-Рико. К счастью для нас, он прошел мимо нашей локации, лишь приблизившись к территории. Удар пришелся по другой части острова", - сказала Мария.

В последний момент ураган повернул севернее, так что Пуэрто-Рико не видел ветров со скоростью 158 миль в час (254 км/ч – Ред), как обещали власти.

"Мы не выходили из дома. У меня маленький ребенок. Шум ветра напоминал работающие двигатели авианосца. Наш дом ураган ударил с торца и мы все видели, как все летало перед нами. Мы были как рыбки в аквариуме, из которого наблюдали как все летало, летало, летало...", — рассказала она.

Также женщина рассказала, что местное население успело подготовиться к удару стихии.

"В принципе, мы все были готовы к урагану. Я впервые увидела такой уровень подготовки, люди заколачивали дома, торговые центры, магазины, кафе. И нам повезло, ураган прошел мимо. Нам говорили, что ураган будет двигаться со скоростью чуть более 200 миль в час, а крыша на моем доме выдерживает ураган в 250 миль. Так как в нашей местности ураганы - это нормальное явление, то соответственно и дома возводятся по специальным методикам. Например, у нас нет домов с треугольными крышами, как, например, в Риге и других городах Европы, здесь плоские крыши, которые предохраняют от срыва при таком мощном ветре", - рассказала экс-рижанка.

Также она пояснила, чем опасны торнадо, даже если они и меньшей силы.

"Внутри самого урагана существуют вихри, торнадо или, как мы их называем, миниблендеры, которые совместно с хвостовыми ветрами, могут сделать "свое пагубное дело" и без самого урагана. Чем страшны внутренние торнадо, тем, что они все срывают, все летает и все, как в центрифуге, перемалывают. Все, что находится под открытым небом, начинает летать. К счастью, нам повезло больше, а вот остров Сен-Мартен, Сен-Бартелеми практически стерты с лица земли, там 90 процентов территорий поражены", - рассказала очевидица.

Скорость ветра в упомянутых районах достигала 244 километров в час, с порывами до 300 метров. Метеостанции на Сен-Бартелеми и Сен-Мартене попросту перестали работать. Волны достигали высоты в 12 метров.

Перед ураганом все население островов было оповещено о наивысшем - «фиолетовом» уровне опасности. Однако, по словам Анник Жирардэн, власти крайне обеспокоены судьбой 7 000 человек, которые отказались переместиться в более крепкие, чем их жилища, здания. (Население Сент-Бартелеми — 10 000 человек, Сен-Мартена - 78 000).

Далее ураган направляется к Пуэрто-Рико, Доминикане и Багамам. На его пути — американская Флорида.