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Доверие латвийцев к армии начало расти после того, как она стала профессиональной. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал депутат Сейма и председатель парламентской комиссии по обороне Айнар Латковскис.

"Поддержка армии растет. Это началось с профессиональной армии, так что я очень скептически отношусь к возобновлению призыва. А профессионалы - это профессионалы. Они верят в ту профессию, которую выбирают. А вместо призыва есть Земессардзе", - считает Латковскис.

По его словам, несмотря на то, что среди стран Балтии в Латвии самое низкое доверие армии, за последний год оно увеличилось на 4%.

"Тут надо смотреть с перспективы, ведь в прошлом году доверия было меньше. Да, в Литве и Эстонии проценты больше, но там рост на 2%, так что я смотрю на эти показатели с перспективы", - сказал депутат.

Как ранее писал Mixnews, весной 2017 года Национальным вооруженным силам доверяли 67% населения Латвии, свидетельствует опрос "Евробарометра".

На портале Министерства обороны Sargs.lv сообщается, что армии скорее не доверяют 19% населения, 14% не смогли сформулировать своего мнения. В 2016 году армии доверяли 63% населения.

В целом в ЕС показатель доверия армии составляет 75%, в Эстонии 81%, а в Литве 74%.