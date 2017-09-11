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Депутат: латвийцы доверяют армии из-за ее профессионализма (14)

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Эксклюзив | 11 сентября 2017 года, 10:20

Доверие латвийцев к армии начало расти после того, как она стала профессиональной. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал депутат Сейма и председатель парламентской комиссии по обороне Айнар Латковскис.

"Поддержка армии растет. Это началось с профессиональной армии, так что я очень скептически отношусь к возобновлению призыва. А профессионалы - это профессионалы. Они верят в ту профессию, которую выбирают. А вместо призыва есть Земессардзе", - считает Латковскис.

По его словам, несмотря на то, что среди стран Балтии в Латвии самое низкое доверие армии, за последний год оно увеличилось на 4%.

"Тут надо смотреть с перспективы, ведь в прошлом году доверия было меньше. Да, в Литве и Эстонии проценты больше, но там рост на 2%, так что я смотрю на эти показатели с перспективы", - сказал депутат.

Как ранее писал Mixnews, весной 2017 года Национальным вооруженным силам доверяли 67% населения Латвии, свидетельствует опрос "Евробарометра".

На портале Министерства обороны Sargs.lv сообщается, что армии скорее не доверяют 19% населения, 14% не смогли сформулировать своего мнения. В 2016 году армии доверяли 63% населения.

В целом в ЕС показатель доверия армии составляет 75%, в Эстонии 81%, а в Литве 74%.

Комментарии 14
Alexey Kalenskiy44 минуты назад
с каких пор 3 Б/У танка и 1 самолет начали называть армией?
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ххх35 минут назад
стыдно за наших *политиков*,ну кому вы вешаете лапшу плохого качества на некачественные уши
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Не Лоялен33 минуты назад
Опять среди националистов опрос проводили?Что за бредятина!Почитали бы хоть порталы,нормальные,по общались бы хоть с народом!Не знаю не одного человека,кто бы нашу латвийскую армию считал проффсеональной!У меня полно знакомых кто хотел получить нормальную боевую подготовку,почему-то выбирали либо французский французский иностранный легион либо другие войска,ибо понимали что в Латвии,с нашими больными на всю голову министрами,нормальную подготовку фиг получишь!
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