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Латвийский Национальный театр расположен в неудачном месте. Об этом в эфире радио Baltkom заявил директор театра Ояр Рубенис, говоря о работах по реставрации фасада здания.

"Бульвар Кронвалда не самое удачное место расположения национального театра. Поскольку рядом находится большой перекресток перед Вантовым мостом, то вся пыль от проезжей части оседает на здание театра. Спустя 14 лет после реновации театр выглядел очень серо и некрасиво", - рассказал Рубенис.

Он выразил благодарность Рижской думе, которая услышала его просьбы и занялась реставрацией здания.

"До ремонтных работ в самом театре не было ни лифта, ни нормального туалета, ни пандусов. Теперь к столетию в здание вернется даже историческая декоративная подсветка фасада", - сказал Рубенис.

Он также добавил, что 14 сентября на обновленном фасаде театра будет включено декоративное освещение.

"После спектакля всех зрителей пригласят выйти на улицу, чтобы в их присутствии впервые торжественно зажечь новую иллюминацию", - заключил Рубенис.