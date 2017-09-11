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В октябре Латвийский национальный театр планирует гастроли спектакля "Ближний город", который поставил российский режиссер Кирилл Серебренников. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал директор Латвийского национального театра Ояр Рубенис.

"В октябре планируются гастроли спектакля "Ближний город", который поставил Серебренников. Поедем в Литву, Польшу, Питербург, а 26 и 27 октября будем играть в Москве, в Гоголь-центре. И не собираемся отменять эти спектакли, так как считаем, что это важно. Надеемся, что Кирилла до этого выпустят. Но если нет, то будет работать его ассистент Женя Кулагин", - рассказал Рубенис.

Кроме того, по его словам, следующий сезон Латвийского национального театра планируется начать с новой постановки Серебренникова про латышский стрелков.

"В 2018-2019 году Кирилл будет ставить спектакль про латышский стрелков. И мы задумали, что 19-ый сезон мы начнем с его спектакля. надеемся, что здравый смысл победит и все так и будет. Ставить будет по поэзии Александра Чака. Спектакль будет не только с одной точки зрения, что они помогли ленинцам, или что они были националистами. Он проведет правдивую жилку, чтобы были и то, и другое. Авторами будет Серебренников и наш литературовед Иева Струке. Это будет совместная работа", - рассказал он.

Рубенис отметил, что считает смешным предположение, что Серебренников мог бы уехать из России, чтобы избежать ареста.

"Версия, что Серебренников мог уехать - это просто смешно. Да, у него есть вид на жительство в Латвии. Но у него тут нет никакого дома. Вид на жительство запрашивали мы совместно в Германией, чтобы они мог тут работать. И три года он получил вид на жительство. Но сейчас отобрали все: загранпаспорт, ВНЖ, кредитные карточки, компьютеры. Так что мы никак не можем в ним связаться", - рассказал он.

Напомним, в марте Серебренников приезжал в Ригу для премьеры своего спектакля "Ближний город" в Национальном театре.

Это не первая работа в рижском театре - Серебренников ставит в Национальном театре с 2010 года. Первая работа в столице Латвии, "Мертвые души" Гоголя, получила театральную премию "Ночь лицедеев" в номинации "Спектакль года". В режиссер представил спектакль "Войцек" по пьесе немецкого драматурга Георга Бюхнера, а в 2015-м — постановку "Сны Райниса", приуроченную к 150-летию "латвийского Пушкина".

Как ранее писал Mixnews, режиссер Кирилл Серебренников задержан по подозрению в мошенничестве. Ему грозит заключение сроком до 10 лет.