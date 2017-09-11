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Рубенис: мы не собираемся отменять спектакли Серебренникова (3)

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Эксклюзив | 11 сентября 2017 года, 20:16

В октябре Латвийский национальный театр планирует гастроли спектакля "Ближний город", который поставил российский режиссер Кирилл Серебренников. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал директор Латвийского национального театра Ояр Рубенис.

"В октябре планируются гастроли спектакля "Ближний город", который поставил Серебренников. Поедем в Литву, Польшу, Питербург, а 26 и 27 октября будем играть в Москве, в Гоголь-центре. И не собираемся отменять эти спектакли, так как считаем, что это важно. Надеемся, что Кирилла до этого выпустят. Но если нет, то будет работать его ассистент Женя Кулагин", - рассказал Рубенис.

Кроме того, по его словам, следующий сезон Латвийского национального театра планируется начать с новой постановки Серебренникова про латышский стрелков.

"В 2018-2019 году Кирилл будет ставить спектакль про латышский стрелков. И мы задумали, что 19-ый сезон мы начнем с его спектакля. надеемся, что здравый смысл победит и все так и будет. Ставить будет по поэзии Александра Чака. Спектакль будет не только с одной точки зрения, что они помогли ленинцам, или что они были националистами. Он проведет правдивую жилку, чтобы были и то, и другое. Авторами будет Серебренников и наш литературовед Иева Струке. Это будет совместная работа", - рассказал он.

Рубенис отметил, что считает смешным предположение, что Серебренников мог бы уехать из России, чтобы избежать ареста.

"Версия, что Серебренников мог уехать - это просто смешно. Да, у него есть вид на жительство в Латвии. Но у него тут нет никакого дома. Вид на жительство запрашивали мы совместно в Германией, чтобы они мог тут работать. И три года он получил вид на жительство. Но сейчас отобрали все: загранпаспорт, ВНЖ, кредитные карточки, компьютеры. Так что мы никак не можем в ним связаться", - рассказал он.

Напомним, в марте Серебренников приезжал в Ригу для премьеры своего спектакля "Ближний город" в Национальном театре.

Это не первая работа в рижском театре - Серебренников ставит в Национальном театре с 2010 года. Первая работа в столице Латвии, "Мертвые души" Гоголя, получила театральную премию "Ночь лицедеев" в номинации "Спектакль года". В режиссер представил спектакль "Войцек" по пьесе немецкого драматурга Георга Бюхнера, а в 2015-м — постановку "Сны Райниса", приуроченную к 150-летию "латвийского Пушкина".

Как ранее писал Mixnews, режиссер Кирилл Серебренников задержан по подозрению в мошенничестве. Ему грозит заключение сроком до 10 лет.

Комментарии 3
ehrr1 час назад
яркий пример человека занимающего чужое место и проживающий паразитическую жизнь
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Obliacija1 час назад
Массовые народные гулянья состоятся в парках имени Кирова, имени 1905 года, Миера, Аркадия, на взморье».
Pietiek.com со ссылкой на издание Diena приводит список журналистов и СМИ, которым достались государственные средства.
Депутат ТБ/ДННЛ Юрис Добелис заявил: «Это - очередная провокация, попытка уменьшить использование латышского языка».
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Зеленоградский53 минуты назад
"...задержан по подозрению в мошенничестве". Ну да. Есть обвинение. Подозрение снимут, режиссера-буддиста и... освободят. И будут встречать с цветочками. Если не снимут их? Пусть тогда пеняет на себя. На свои аппетиты денежные, на свою распущенность. Он скромный? Он театральный человек, режиссер. Ну,допустим, срежиссировал себе такой облик. Но на встрече со зрителями в кинотеатре в Риге держался более чем самоувернно. И даже нагловато. При всем том, было скучновато.Из-за его личности, между прочим, которую старательно некая группа раздувает до невозможности. С чего бы это? Скромный? Да какая уж там скромность...
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