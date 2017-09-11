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На сегодняшний день нет никаких предпосылок к тому, что цены на газ и электроэнергию для потребителей будут снижены. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал депутат Сейма, бывший руководитель Регулятора общественных услуг Ивар Зариньш.

По его словам, даже если закупочные цены будут снижены, на конечном получателе услуги это не скажется.

"Я не разделяю оптимистичные прогнозы министра экономики. Возможно, что в какой-то момент одна из статей расходов на газ станет дешевле. Но это не означает, что потребитель на выходе увидит лучшую цену", - поясняет Зариньш.

Он подчеркнул, что люди платят не только за газ, но и за всю инфраструктуру.

"Если говорить про газовый рынок, где сейчас наблюдается достаточно поставщиков, нельзя с уверенностью сказать, что все они обеспечивают по мимо поставок еще и безопасность. Нельзя забывать, что зимняя цена на газ может сильно отличаться от летней. В результате может так произойти, что зимой кроме России его никто не будет поставлять", - сказал Зариньш.

Как сообщалось, Министерство экономики прогнозирует, что в ближайшие 2-3 года цены на газ и электричество выровняются с ценами в Польше и Германии.