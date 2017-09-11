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Эксперт: зимой, возможно, придется закупать газ у России (13)

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Эксклюзив | 11 сентября 2017 года, 15:27

На сегодняшний день нет никаких предпосылок к тому, что цены на газ и электроэнергию для потребителей будут снижены. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал депутат Сейма, бывший руководитель Регулятора общественных услуг Ивар Зариньш.

По его словам, даже если закупочные цены будут снижены, на конечном получателе услуги это не скажется.

"Я не разделяю оптимистичные прогнозы министра экономики. Возможно, что в какой-то момент одна из статей расходов на газ станет дешевле. Но это не означает, что потребитель на выходе увидит лучшую цену", - поясняет Зариньш.

Он подчеркнул, что люди платят не только за газ, но и за всю инфраструктуру.

"Если говорить про газовый рынок, где сейчас наблюдается достаточно поставщиков, нельзя с уверенностью сказать, что все они обеспечивают по мимо поставок еще и безопасность. Нельзя забывать, что зимняя цена на газ может сильно отличаться от летней. В результате может так произойти, что зимой кроме России его никто не будет поставлять", - сказал Зариньш.

Как сообщалось, Министерство экономики прогнозирует, что в ближайшие 2-3 года цены на газ и электричество выровняются с ценами в Польше и Германии.

Комментарии 13
том 1 час назад
При чем тут "Согласие"??? Элементарная экономикп! Электроэнергию разделили и что,дешевле стало?? Так и с газом! Разделят компанию и привет цены! Все к этим кормушкам тянуться,оклады ведь заоблачные. А как же нацики,где американский сжиженный газ???
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www58 минут назад
Да купите хоть в Гондурасе, лишь бы дешевле, а не политически мотивировано.
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Aleksandrs Filinkovs1 час назад
Когда Россия предлагала Газ дешевый и Рабочие места.... Латвии нихрена не надобыло: важные...
А теперь в 3 дорого брать будут
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