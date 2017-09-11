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Житель Огре Александр Леоненко, работавший в 2001 году официантом в одном из отелей Нью-Йорка, обслужил двух людей, которые позже совершили теракт 11-го сентября. Об этом Леоненко рассказал в эфире радио Baltkom.

"Я видел их, но не знал что это террористы. Я запомнил точную дату встречи с ними, это было 18-е августа. Встреча произошла, когда я работал в отеле официантом. Два темнокожих человека сидели за столиком, заказали покушать, во время обеда они смотрели на карты, однако этим занимаются все туристы. После атаки 11-го сентября к нам в отель приехала специальная служба, которая сказала, что два человека останавливались в этом отеле. Увидев фотографии, я опознал этих двух людей. И я, конечно, был шокирован когда узнал, что обслуживал двух людей, которые взорвали башни-близнецы", - рассказал Леоненко.

11 сентября 2001 года в США боевики "Аль-Каиды" угнали четыре пассажирских самолета. Два авиалайнера врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один упал на здание Пентагона, еще один разбился в Пенсильвании. Погибли в общей сложности почти три тысячи человек.