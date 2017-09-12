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Пока закон позволяет родителям регистрировать своих детей негражданами, найдутся те, кто будет пользоваться этой возможностью. Такое мнение в эфире радио Baltkom высазала парламентский секретарь Министерства внутренних дел Эвика Силиня.

"У нас нет конкретных исследований, почему родители принимают решение оставить детей негражданами. И пока закон предусматривает такую возможность, мы не можем говорить о том, что их перестанут регистрировать в таком статусе", - сказала она.

Силиня отметила, что с 2013 года, когда были приняты позволяющие родителям выбирать статус гражданина или негражданина для своих новорожденных детей, решение в пользу гражданства принимает все больше людей.

"В 2013 году 207 детей зарегистрировали гражданами, 137 - негражданами, а в 2016 год - 204 и 36, соответственно. В 2013 неграждан было намного больше, а сейчас цифра уменьшается. Все же кто-то принимает другое решение, но у родителей никто не спрашивал - может, кто-то из родственников живет в России или Белоруссии, может, кто-то просто не хочет", - отметила она.

Как уже сообщалось, президент Латвии Раймонд Вейонис заявил, что для Латвии пришло время поставить точку в предоставлении статуса неграждан.

Дискуссию о прекращении предоставления в Латвии статуса негражданина президент организовал, чтобы обсудить с экспертами свою инициативу о регистрации детей неграждан гражданами Латвии уже в момент рождения, если только родители не выберут для них другое гражданство.

Из-за отрицательной позиции Национального объединения "Visu Latvijai!"-TB/LNNK (VL-TB/LNNK) правящая коалиция не поддержит предложение президента Латвии Раймонда Вейониса прекратить присваивать статус негражданина родившимся в Латвии детям.