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Активист Третьей Атмоды и член группы по защите прав человека Helsinki-86 Константин Пупурс, умерший в прошедшую субботу, всегда был искренним в своих политических решениях. Об этом в интервью радио Baltkom заявил Основатель неформального Народного фронта, магистр философских наук, доцент Рижского технического университета Валдис Туринс.

Он рассказал о том, как 14 июня 1988 года он вместе с Пупурсом участвовал в первой антисоветской акции возле памятника Свободы в Риге, что в результате привело к конфликту между активистами.

"14 июня у нас было общее собрание, где мы решили не провоцировать власть, чтобы не было кровопролития. А некоторые из группы Helsinki-86, в частности Пупурс, решили поднять флаг во время этой акции. Нам не нравилось, что во время организованного нами мероприятия кто-то будет стоять в этим флагом. Но нас не послушался. После митинга мы пошли к памятнику, Пупурс шел рядом со мной, а флаг поднял Янис Муцениекс, который был в 10 метрах от нас. Я сказал Константину: "Ты хвастался, что будет нести флаг, а идешь тут рядом со мной". Тогда он забрал флаг, после чего у памятнику образовалась колонна", - рассказал он.

По словам Туринса, он боялся, что колонна пойдет по улице Ленина (старое название улицы Бривибас).

"Я боялся, что они пойдут до здания Госбезопасности, Дома на углу. Поэтому встал у них на пути, не давая пройти. Я кричал Пупурсу, чтобы он сворачивался. В конце концов он подчинился, повернул и пошел в сторону памятника Райнису. После этого он называл меня предателем и негодяем. Но потом все наладилось. Мы жили рядом, общались. Он был молод и все делал от сердца", - рассказал он.

Политолог, историк и языковед, член группы по защите прав человека Helsinki-86, активист Третьей Атмоды Константин Пупурс умер 9 сентября. Пупурс являлся действующим лейтенантом армии США и принимал участие в войне в Ираке.

14 июня 1988 года в шествии к памятнику Свободы участники несли красно-бело-красный флаг, который был изготовлен Рижским отделением правозащитной группой Helsinki-86. Нес флаг Константин Пупурс.

В советское время красно-бело-красный флаг был запрещен, попытки его выставить публично наказывались. Первая попытка пронести его публично была предпринята 25 марта 1988 года, но сотрудники КГБ ей воспрепятствовали. А 14 июня того же года во время шествия к памятнику Свободы флаг все же был пронесен по улицам Риги.

В тот день сначала у нынешнего Дома Конгрессов состоялся митинг, на котором выступили Эдуард Берклавс, Маврикс Вулфсонс и другие. Вечером колонна двинулась в сторону памятника Свободы. Затем флаг был пронесен до Братского кладбища.

15 июня в квартире Пупурса на флаге подписались организаторы мероприятия — сам Пупурс, Анта Бергмане, Миервалдис Кримс, Робертс Климович и Янис Албертс Муцениекс. Позже К.Пупурс и его мать были лишены подданства СССР, и им было предписано в течение двух недель покинуть страну.