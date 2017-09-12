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Астроном: первые люди полетят на Марс еще при нашей жизни (5)

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Эксклюзив | 12 сентября 2017 года, 17:44

Первые поселения людей на Марсе могут появиться уже в ближайшие 20 лет. Уверенность в этом в эфире радио Baltkom высказал исследователь Института астрономии Латвийского университета Илгонис Вилкс. По его словам, первыми отправиться на Красную планету могут китайцы, активно развивающие свои космические программы.

"Думаю, я успею увидеть это еще при своей жизни. 2035 год - весьма реальная дата первой высадки на Марс. А до конца века там уже будут колонии. Не думаю, что есть вариант лететь только в одну сторону, что предполагал печально известный проект Mars One. Они располагают парой миллионов долларов, а нужно по крайней мере пара миллиардов - в сто тысяч раз больше. Первыми могут оказаться китайцы, они особенно ничего не афишируют, но быстро развивают свои космические программы. Через несколько лет они могут полететь на Луну, а затем и на Марс. Конечно, в начале это будет маленькое изолированное поселение, отдельные домики с людьми, выходить на улицу они смогут только в скафандрах. Это будут очень дорогие каникулы", - сказал Вилкс.

Канадские и американские ученые ранее заявили об обнаружении признаков возможного наличия жизни на древнем Марсе. На существование в прошлом пригодных условий для жизни указывает, по мнению специалистов, повышенное содержание в некоторых районах планеты цинка и германия.

Комментарии 5
алекс1 час назад
Жаль,что только через 20 лет будет проложен ,,Великий марсианский путь,, и туда будут высылаться все те,кто принес вред своим странам.А так как наши чиновники приняли закон ,что могут работать до смерти,то они туда первые кандидаты.
И что самое смешное-у латышей там будет статус ,,неграждан,,Марса,которых лишат многих прав Марсиане и остальные жулики из других стран.
Вот идея для новой книжки:Латыши на Марсе-,,История успеха,,
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Прагматик2 часа назад
One way ticket to the Moooooon
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Natalja Sat Nam49 минут назад
Пусть на Марс высадится Домбрава. Верните человека на Родину
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