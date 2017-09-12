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Первые поселения людей на Марсе могут появиться уже в ближайшие 20 лет. Уверенность в этом в эфире радио Baltkom высказал исследователь Института астрономии Латвийского университета Илгонис Вилкс. По его словам, первыми отправиться на Красную планету могут китайцы, активно развивающие свои космические программы.

"Думаю, я успею увидеть это еще при своей жизни. 2035 год - весьма реальная дата первой высадки на Марс. А до конца века там уже будут колонии. Не думаю, что есть вариант лететь только в одну сторону, что предполагал печально известный проект Mars One. Они располагают парой миллионов долларов, а нужно по крайней мере пара миллиардов - в сто тысяч раз больше. Первыми могут оказаться китайцы, они особенно ничего не афишируют, но быстро развивают свои космические программы. Через несколько лет они могут полететь на Луну, а затем и на Марс. Конечно, в начале это будет маленькое изолированное поселение, отдельные домики с людьми, выходить на улицу они смогут только в скафандрах. Это будут очень дорогие каникулы", - сказал Вилкс.

Канадские и американские ученые ранее заявили об обнаружении признаков возможного наличия жизни на древнем Марсе. На существование в прошлом пригодных условий для жизни указывает, по мнению специалистов, повышенное содержание в некоторых районах планеты цинка и германия.