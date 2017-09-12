ЧП в Вецмилгрависе: люди не могут выйти на улицу, ГПСС ищет утечку (ДОПОЛНЯЕТСЯ) (3)
В редакцию радио Balkom обратились жители района Вецмилгравис, которые обеспокоены сильным запахом газа.
“Запах ужасный. Невозможно открыть окна”, - сообщил радио Baltkom один из жителей района Дмитрий.
"Пахнет скверно. Что это?", - сообщения такого содержания появились в социальной сети facebook.
Как рассказал радио Baltkom Дмитрий, народ закрывает окна мокрыми полотенцами.
ГПСС получила вызов в порт в районе Вецмилгрависа в 19.50, очевидцы сообщают о запахе газа. Сейчас на месте работает 4 бригады и 19 человек. Сотрудники обследуют терминалы и пытаются выяснить источник заражения.
"ГПСС просит жителей сохранять спокойствие и не распространять ложную информацию и догадки", - сообщили в ведомстве.
Вице-мэр Риги Андрис Америкс написал в своем facebook, что Вецмилгрависе проверяются портовые терминалы связы с возможным загрязнением.
Пользователи соцсети также отмечают, что не могут дозвониться до Государственной пожарно-спасательной службы, поскольку все операторы заняты.
В данный момент на место прибыли инспекторы Госслужбы окружающей среды. Детали выясняются.
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